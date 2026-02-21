Đi chơi tết đánh rơi ví tiền, du khách bất ngờ khi được trả lại nguyên vẹn

Câu chuyện đẹp ngày đầu năm Bính Ngọ

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi nhà nhà đang rộn ràng du xuân, trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện những câu chuyện đẹp về tinh thần trung thực và trách nhiệm cộng đồng khiến cộng đồng mạng "bão tim".

Ngày 21.2, Công an phường An Thắng (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa trao trả chiếc ví cùng toàn bộ tài sản bị thất lạc cho anh Phạm Quốc Cường (21 tuổi, trú khối phố Phong Nhất).

Trước đó, anh Phan Văn Nghĩa (trú khối phố Phong Nhị, phường An Thắng) nhặt được một ví da màu đen trên đường đi. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có 7.270.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Không đắn đo, anh Nghĩa đã mang chiếc ví đến trụ sở Công an phường An Thắng trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Thắng nhanh chóng xác minh, liên hệ chủ nhân là anh Phạm Quốc Cường.

Anh Phan Văn Nghĩa (ở giữa) trao trả chiếc ví chứa số tiền hơn 7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng mà anh Cường (bìa phải) đã đánh rơi trước đó ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, anh Cường đã rất bất ngờ khi nhận lại tài sản nguyên vẹn, anh Cường xúc động bày tỏ sự biết ơn đối với anh Nghĩa và lực lượng công an. Anh Cường sau đó cũng viết thư tay cảm ơn, chia sẻ sự trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp của người nhặt được của rơi.

Đại diện Công an phường An Thắng biểu dương hành động trung thực, đầy trách nhiệm của anh Phan Văn Nghĩa; đồng thời mong muốn những việc làm đẹp như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Không chỉ tại phường An Thắng, trước đó vào chiều 18.2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), trong không khí du xuân rộn ràng, Công an phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng cũng đã kịp thời hỗ trợ 2 trường hợp tìm lại tài sản bị thất lạc.

Khoảng 16 giờ cùng ngày (18.2), công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo của một người dân và một du khách về việc đánh rơi túi xách, ví tiền trong quá trình di chuyển, tham quan. Tài sản bị mất gồm giấy tờ tùy thân và tiền mặt, khiến cả hai không khỏi lo lắng, ảnh hưởng đến kế hoạch du xuân đầu năm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trực tết đã khẩn trương rà soát, kiểm tra, đối chiếu đặc điểm tài sản để xác định chủ sở hữu. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ tài sản đã được tìm thấy và trao trả đầy đủ, nguyên vẹn.

Nhận lại tài sản, người dân và du khách bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm của lực lượng công an cơ sở. Hai trường hợp đã trực tiếp gửi thư cảm ơn, ghi nhận sự hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả trong những ngày đầu năm mới.

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, người dân và du khách du xuân ở TP.Đà Nẵng đã thật sự bất ngờ khi nhận lại tài sản bị đánh rơi ẢNH: Đ.X

"Giữa những ngày đầu năm rộn ràng, khi đánh rơi chiếc ví tôi nghĩ là mất luôn rồi. Thế nhưng, tôi rất cảm kích khi nhận lại tài sản từ người dân và công an. Hành động đẹp của người dân Đà Nẵng đã góp phần giữ gìn hình ảnh thành phố an toàn, thân thiện trong mắt du khách", anh H.C (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ.

Bài học quý giá về sự trung thực và nghĩa cử cao đẹp

Trước đó, vào chiều 18.2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), các em Lê Ngọc Chí, Trần Hà Như Ý và Huỳnh Thị Anh Trang (cùng trú tổ dân phố Phước Trạch, phường Hội An Đông, TP.Đà Nẵng), các em hiện đang là học sinh cùng là học sinh Trường tiểu học Đỗ Trọng Hường đã đến Công an phường Hội An Đông giao nộp chiếc ví da nhặt được trên đường Phù Đổng Thiên Vương.

3 em học sinh Trường tiểu học Đỗ Trọng Hường đã đã đến trụ sở công an giao nộp chiếc ví da có chứa hơn 23 triệu đồng. (Trong ảnh: Công an phường Hội An Đông tìm chủ nhân chiếc ví và tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi) ẢNH: Đ.X

Bên trong ví có giấy tờ tùy thân và hơn 23 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, Công an phường nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả tài sản cho anh H.V.Ch (trú thôn Đồng Trì, xã Thăng Trường, TP.Đà Nẵng).

Nhận lại tài sản, anh Ch. xúc động cảm ơn lực lượng Công an và nghĩa cử đẹp của các em học sinh.



"Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Khi tài sản được tìm lại thì niềm tin được củng cố giữa cộng đồng và là bài học cho tinh thần trung thực và nghĩa cử cao đẹp đối với mọi người", đại diện Công an phường Hội An Đông chia sẻ.



