Di dời toàn bộ cột điện án ngữ đường Chu Văn An

Chiều 6.10, nhiều công nhân điện lực cùng các máy móc được huy động để cắt hạ trụ điện nằm trong lòng đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM). Công việc lắp đặt trụ điện mới, di dời hệ thống điện, cáp viễn thông được triển khai trong tháng 9 và đầu tháng 10.2026.

Dự án mở rộng đường Chu Văn An (đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh) khởi công cuối tháng 2.2025, dự kiến hoàn thành sau 10 tháng thi công. Đây là dự án giao thông trục chính của phường Bình Thạnh, tổng mức đầu tư 1.067 tỉ đồng, dài 600 m, rộng 23 m, ảnh hưởng 166 hộ dân.

Đầu năm 2026, khi các hạng mục chính của dự án cơ bản hoàn thành thì vẫn còn hàng chục trụ điện chưa được di dời, làm cản trở giao thông.

Hàng loạt trụ điện trên đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) được cắt gọn, thu hồi từ chiều 6.10 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phan Quang Khánh, Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh, cho biết vướng mắc của hạng mục di dời hệ thống điện thời gian qua chủ yếu phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp cơ chế, chính sách và quy định pháp luật.

Phương án xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật phải được rà soát để phù hợp với quy định mới về bồi thường, xử lý tài sản và công trình hạ tầng; đồng thời thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm của chủ đầu tư cũng có sự điều chỉnh khi các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Trước đây, phường không phải là đơn vị trực tiếp tự tổ chức toàn bộ hạng mục di dời điện của dự án. Với cơ chế mới, từ đầu tháng 8.2026, UBND phường Bình Thạnh yêu cầu Ban Quản lý dự án của phường phối hợp ngành điện lực và các đơn vị liên quan đẩy nhanh toàn bộ quy trình: hoàn thiện hồ sơ, thẩm định - phê duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu, bàn giao mặt bằng thi công và triển khai phương án di dời.

Trụ điện mới được trồng trên vỉa hè, di dời hệ thống dây điện và nhổ bỏ trụ điện cũ dưới lòng đường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo lãnh đạo phường Bình Thạnh, cuối tháng 9 và đầu tháng 10 xuất hiện mưa liên tục đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ thi công ngoài hiện trường. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn tranh thủ vượt qua khó khăn thời tiết để tổ chức thi công, đấu nối và thu hồi trụ.

Đến đầu tháng 10.2026, việc chuyển đấu nối hệ thống điện trung - hạ thế đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ người dân duy trì ổn định. Dự kiến, điện lực sẽ hoàn tất thu hồi toàn bộ cột điện cũ trong ngày 7.10.

Giữa tháng 11.2026, đường Chu Văn An sẽ mang diện mạo mới

Sau khi hoàn tất thu hồi trụ điện, mặt bằng sẽ được bàn giao ngay cho đơn vị thi công dự án mở rộng đường Chu Văn An để tiếp tục các hạng mục còn lại. Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ trải lớp nhựa hoàn thiện, lắp đặt lan can, dải phân cách theo thiết kế, hoàn thiện tim đường, sơn kẻ vạch và tổ chức phân làn giao thông, đồng thời xử lý các hạng mục phụ trợ còn lại.

Dự kiến giữa tháng 11.2026 sẽ hoàn tất các hạng mục, bảo đảm lưu thông an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.

Trong ngày 7.10, toàn bộ trụ điện dưới lòng đường Chu Văn An sẽ được di dời ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi thêm về kế hoạch chỉnh trang đô thị dọc tuyến, ông Khánh cho biết việc hoàn thành công trình giao thông mới là bước đầu, yêu cầu tiếp theo là tổ chức quản lý, chỉnh trang và duy trì thường xuyên để tuyến đường thực sự phát huy hiệu quả.

Phường Bình Thạnh đang xây dựng kế hoạch phát triển tuyến Chu Văn An (đoạn từ ngã năm Bình Hòa đến ngã năm Đài Liệt Sĩ) theo hướng tuyến đường văn minh kiểu mẫu, với mục tiêu "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh".

Khi toàn bộ trụ điện dưới lòng đường được dọn dẹp, đường Chu Văn An sẽ mang diện mạo mới thoáng đãng và gọn gàng hơn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về hạ tầng kỹ thuật, phường sẽ phối hợp duy tu mặt đường, vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng, biển báo; chỉnh trang cây xanh, bó gọn dây điện - cáp viễn thông và từng bước nghiên cứu ngầm hóa phù hợp.

Đối với khu dân cư và cơ sở kinh doanh dọc tuyến, phường sẽ hướng dẫn, vận động chỉnh trang mặt tiền, tăng mảng xanh, chiếu sáng kiến trúc; đồng thời sắp xếp trật tự lòng đường, vỉa hè, xử lý lấn chiếm, đậu đỗ không đúng quy định và tăng cường vệ sinh môi trường.

"Chỉnh trang phải đi đôi với quản lý lâu dài, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm, mất vệ sinh hoặc xuống cấp cảnh quan sau đầu tư. Mục tiêu của phường là hình thành tuyến Chu Văn An khang trang, đồng bộ, an toàn, có bản sắc, người dân và các cơ sở dọc tuyến cùng tham gia giữ gìn không gian đô thị", Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh khẳng định. Khi mang lại hiệu quả tốt, mô hình này sẽ được nhân rộng ra các tuyến đường khác của phường.