Đi du lịch dài ngày, nên rút phích cắm những thiết bị điện nào?

Kỳ nghỉ là thời gian lý tưởng để thư giãn và nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị trước khi đi có thể gây căng thẳng, đặc biệt là khi người dùng lo lắng về các thiết bị điện, đặc biệt khi nhà cửa không người trông coi.

Hãy chú ý đến những thiết bị điện có nguy cơ gây cháy hoặc tiêu tốn điện năng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Để tránh những rủi ro không đáng có, như hỏa hoạn hay hư hỏng thiết bị điện tử, dưới đây là 8 thiết bị người dùng nên rút phích cắm trước khi lên đường.

Những thiết bị cần ngắt điện để đảm bảo an toàn