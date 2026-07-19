Đi du lịch dài ngày, nên rút phích cắm những thiết bị điện nào?

Kỳ nghỉ là thời gian lý tưởng để thư giãn và nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị trước khi đi có thể gây căng thẳng, đặc biệt là khi người dùng lo lắng về các thiết bị điện, đặc biệt khi nhà cửa không người trông coi.
Để tránh những rủi ro không đáng có, như hỏa hoạn hay hư hỏng thiết bị điện tử, dưới đây là 8 thiết bị người dùng nên rút phích cắm trước khi lên đường.
Những thiết bị cần ngắt điện để đảm bảo an toàn
- Máy chơi game: Người dùng được khuyến cáo nên ưu tiên rút phích cắm các máy chơi game của gia đình trước khi đi nghỉ mát. Việc ưu tiên rút phích cắm các thiết bị này đặc biệt quan trọng vì chúng không chỉ tiêu hao nhiều năng lượng khi cắm điện mà còn dễ bị hư hỏng do sự tăng giảm điện áp đột ngột.
- Máy tính để bàn: Tương tự như máy chơi game, việc rút phích cắm máy tính để bàn là cần thiết để tránh rủi ro hỏng hóc do sự cố điện. Dù đã sao lưu dữ liệu, việc bảo vệ thiết bị vẫn là ưu tiên hàng đầu.
- Thiết bị sử dụng pin lithium-ion: Các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng và xe điện cũng nên được rút phích cắm, bởi chúng có thể gây nguy hiểm nếu để cắm điện trong thời gian dài.
- Bộ sạc: Người dùng nên rút phích cắm sạc laptop và điện thoại khỏi ổ cắm điện, bởi việc này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn đảm bảo người dùng không quên mang theo chúng.
- Dụng cụ làm tóc: Nếu không mang theo máy sấy tóc hay các dụng cụ làm tóc khác, hãy nhớ rút phích cắm trước khi rời đi. Nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra nếu thiết bị gặp sự cố.
- Thiết bị nhà bếp nhỏ: Các thiết bị như nồi áp suất hay máy pha cà phê nên được rút phích cắm nếu người dùng đi vắng lâu. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn giảm nguy cơ cháy nổ.
- Lò vi sóng: Khi không rút phích cắm lò vi sóng, nó vẫn tiêu thụ điện để duy trì đồng hồ. Nếu không thể rút phích cắm, người dùng có thể tắt cầu chì để đảm bảo an toàn.
- Tivi: Những chiếc tivi đắt tiền cần được bảo vệ bằng cách rút phích cắm trước khi người dùng đi vắng. Điều này giúp tránh hư hỏng do sự cố điện và giảm hóa đơn tiền điện.
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