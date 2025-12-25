Đi khắp nơi cắt tóc 0 đồng

T Ừ ƯỚC MƠ GIẢN DỊ

Nhắc đến hớt tóc từ thiện ở TP.Cần Thơ, nhiều người nghĩ ngay đến Lê Vững Barber Shop ở P.Tân An (trước đây là P.An Khánh, Q.Ninh Kiều), TP.Cần Thơ. Người khởi xướng và duy trì hoạt động này là anh Lê Văn Vững.

Xuất thân trong gia đình khó khăn, anh Vững phải nghỉ học từ lớp 6 để mưu sinh. Năm 20 tuổi, trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự, nhìn thấy bạn cùng phòng cắt tóc cho đồng đội, anh nhen nhóm ước mơ trở thành thợ cắt tóc. Sau khi xuất ngũ, anh học nghề cắt tóc. Năm 2017, anh lập gia đình và mở tiệm tóc. Từ đó, ý tưởng cắt tóc 0 đồng ra đời. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp bà con có mái tóc gọn gàng, nhưng đi riết thành đam mê, tháng nào anh cũng đi làm thiện nguyện.

Lê Vững Barber Shop hiện có khoảng 20 thợ chính và phụ. Ngoài phục vụ khách tại tiệm, hằng tuần hoặc hằng tháng, các nhóm thợ chia nhau đồng hành cùng những đoàn thiện nguyện đến tận vùng sâu, vùng xa cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo, người già neo đơn, người bán vé số hay người khuyết tật. "Cắt miễn phí nhưng phải có tâm, mỗi đường kéo phải chứa đựng tình cảm của người thợ dành cho khách. Trong 8 năm, nhóm đã cắt tóc cho hàng ngàn người ở khắp các tỉnh thành ĐBSCL", anh Vững chia sẻ.

Nhóm của anh Vững hớt tóc tại các chương trình thiện nguyện ẢNH: DUY TÂN

Đ ẾN DẠY NGHỀ MIỄN PHÍ

Không chỉ cắt tóc từ thiện, anh Vững còn mở các khóa đào tạo nghề 0 đồng cho bạn trẻ có đam mê nhưng thiếu điều kiện theo học. Từ năm 2020 đến nay, nhiều học viên đã trưởng thành từ lớp học đặc biệt này.

Anh Bùi Đức Luân (23 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) là một trong số đó. "Trong quá trình học, tôi cảm nhận được tình nghĩa anh em, sự nhiệt tình từ thầy và các bạn. Ra nghề, tôi lại giúp thầy Vững một thời gian rồi mới mở tiệm. Thầy đã dạy tôi miễn phí, tôi phải đền đáp ơn nghĩa này", anh Luân nói.

Anh Trương Trí Tâm (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cũng trưởng thành từ lớp học 0 đồng và hiện là thợ chính tại tiệm. "Đi theo các chuyến cắt tóc 0 đồng, tôi thấy mình không chỉ học nghề mà còn góp phần nhỏ bé để giúp đời. Mỗi lần thấy bà con vùng quê vui vẻ sau khi được cắt tóc gọn gàng, tôi càng trân trọng cơ hội mà thầy Vững đã trao cho mình", anh Tâm chia sẻ.

Anh Vững trong một hoạt động trao quà cho học sinh nghèo ẢNH: DUY TÂN

Gần 8 năm qua, những chuyến xe chở thợ và đồ nghề của anh Vững đã in dấu chân khắp miền Tây, mang lại niềm vui giản dị nhưng ấm áp. Nhiều tổ chức thiện nguyện đánh giá cao sự đồng hành của anh. Bà Đặng Thị Tuyết, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Nối vòng tay lớn, chia sẻ: "Có sự góp sức của Lê Vững Barber Shop, các chương trình của chúng tôi thêm phần trọn vẹn".

Anh Phan Trường Nghĩa (ngụ xã Thới Lai, TP.Cần Thơ) sau khi đưa con đi nhận quà từ thiện cũng tranh thủ cắt tóc miễn phí, bày tỏ: "Cha con tôi đều rất vui, cắt xong gọn gàng, sạch sẽ, thấy tự tin hơn hẳn".

Với anh Vững, nghề cắt tóc không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để chia sẻ yêu thương. Anh nói: "Đi thiện nguyện chủ yếu tốn công sức chứ tiền bạc không bao nhiêu, mà công sức là chính đôi tay mình làm ra, hãy coi đó như sự đóng góp cho cộng đồng".

Từ một cậu bé phải bỏ học sớm để mưu sinh, anh Vững trở thành hình ảnh đẹp trong lòng nhiều người dân miền Tây. Anh đã dùng đôi kéo của mình để lan tỏa tình người, nuôi dưỡng khát vọng sống tử tế và gieo niềm vui khắp nẻo đường.