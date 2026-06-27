Một chiếc điện thoại mở sẵn Google Maps - hình ảnh quá quen thuộc với các tài xế công nghệ.

Có người tranh thủ vài giây chờ đèn đỏ để kiểm tra lộ trình. Có người vừa chạy xe vừa nghe chỉ dẫn qua tai nghe vì cho rằng như vậy sẽ tiện và an toàn hơn so với liên tục nhìn vào màn hình điện thoại.

Đối với nhiều shipper và tài xế công nghệ, Google Maps hay các ứng dụng chỉ đường gần như là công cụ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi.

Đi xe máy đeo tai nghe Google Maps bị phạt, tài xế nói gì?

Mới đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện bài đăng thắc mắc shipper, xe ôm công nghệ đeo tai nghe chỉ đường Google Maps thì có bị phạt hay không. Bài đăng thu hút bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội.

Trên các diễn đàn của tài xế công nghệ, đây cũng là chủ đề thường xuyên được tranh luận. Có người cho rằng việc nghe chỉ đường bằng ứng dụng dẫn đường khác với việc nghe nhạc hoặc nói chuyện điện thoại.

Cũng có người biết có dùng là vi phạm, tuy nhiên phạt bao nhiêu, thế nào thì chủ yếu vẫn chưa nắm rõ.

Google Maps gần như là công cụ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của các tài xế ẢNH: HỒ HIỀN

Trong khi đó, không ít tài xế thừa nhận biết việc đeo tai nghe có thể vi phạm nhưng vẫn chấp nhận vì sự tiện lợi trong công việc hằng ngày.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại hoặc thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Điều đó đồng nghĩa, dù người điều khiển xe máy sử dụng tai nghe để nghe nhạc, nghe điện thoại hay chỉ đơn thuần để nghe chỉ dẫn từ Google Maps thì đều có thể bị xử phạt theo quy định.

Theo các chuyên gia giao thông, việc đeo tai nghe có thể làm giảm khả năng nhận biết âm thanh cảnh báo từ môi trường xung quanh như tiếng còi xe, tiếng phanh gấp hay tín hiệu của xe ưu tiên, khiến người điều khiển phương tiện phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Với nhiều tài xế công nghệ, tai nghe giúp công việc thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sự tiện lợi đó cũng đi kèm với nguy cơ mất an toàn và có thể phải trả giá bằng một mức phạt không hề nhỏ. Vì vậy, thay vì đeo tai nghe khi lái xe, người tham gia giao thông nên chủ động dừng xe ở nơi an toàn để kiểm tra lộ trình, vừa đúng quy định, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng lưu thông trên đường.