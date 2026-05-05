Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối giành cú đúp giải thưởng tại LHP Viễn Đông

Thu Thủy
Thu Thủy
05/05/2026 05:45 GMT+7

Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ điện ảnh quốc tế khi giành 2 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim (LHP) Viễn Đông (FEFF) 2026 lần thứ 28 diễn ra tại thành phố Udine (Ý) từ ngày 24.4 - 2.5.

Tác phẩm được vinh danh ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất và đồng thời nhận giải thưởng do khán giả bình chọn.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối giành cú đúp giải thưởng tại LHP Viễn Đông- Ảnh 1.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tại LHP Viễn Đông 2026

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên từ Pháp, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết: "Khán giả sở tại hào hứng xem Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối để hiểu thêm về chiến tranh VN và đất nước này. LHP năm nay chỉ trao 3 giải thưởng thì Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối giành được 2 giải là sự ghi nhận lớn với ê kíp phim".

FEFF được tổ chức thường niên từ năm 1999, là một trong những sự kiện điện ảnh chuyên sâu về phim châu Á lớn và uy tín tại châu Âu. Mỗi năm, liên hoan thu hút hàng chục nghìn khán giả cùng hàng chục tác phẩm tham dự. Năm 2026, FEFF quy tụ khoảng 75 phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 50 tác phẩm tranh giải.

Tin liên quan

Đạo diễn hình ảnh phim 'Địa đạo' K'Linh 'bật mí' về 'shot đỉnh'

Đạo diễn hình ảnh phim 'Địa đạo' K'Linh 'bật mí' về 'shot đỉnh'

Sau 2 tập Cinetalk, thuộc khuôn khổ cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, tập 3 với chủ đề 'Shot đỉnh – Từ kịch bản đến khung hình' vừa được lên sóng.

‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’ mở màn Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 2026

'Giấc mơ là ốc sên' tranh giải Cành cọ vàng cho phim ngắn tại LHP Cannes

Khám phá thêm chủ đề

Giải thưởng Liên hoan phim Địa đạo Mặt trời trong bóng tối
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận