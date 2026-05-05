Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối giành cú đúp giải thưởng tại LHP Viễn Đông

Tác phẩm được vinh danh ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất và đồng thời nhận giải thưởng do khán giả bình chọn.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tại LHP Viễn Đông 2026 ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên từ Pháp, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết: "Khán giả sở tại hào hứng xem Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối để hiểu thêm về chiến tranh VN và đất nước này. LHP năm nay chỉ trao 3 giải thưởng thì Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối giành được 2 giải là sự ghi nhận lớn với ê kíp phim".

FEFF được tổ chức thường niên từ năm 1999, là một trong những sự kiện điện ảnh chuyên sâu về phim châu Á lớn và uy tín tại châu Âu. Mỗi năm, liên hoan thu hút hàng chục nghìn khán giả cùng hàng chục tác phẩm tham dự. Năm 2026, FEFF quy tụ khoảng 75 phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 50 tác phẩm tranh giải.