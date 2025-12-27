'Điểm mặt' loạt vi phạm tại dự án nhiệt điện Na Dương 2 và An Khánh

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương.

Hai trong số này là dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang và dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại các dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương, hồi tháng 7 ẢNH: TTCP

Triển khai thực hiện dự án quá chậm

Dự án nhiệt điện An Khánh là dự án nhóm A, do Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (Công ty An Khánh) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 23.601 tỉ đồng. Hình thức đầu tư IPP (không sử dụng vốn ngân sách, chủ yếu sử dụng vốn tư nhân).

Thanh tra Chính phủ xác định UBND tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Bộ Công thương đã tham mưu trình Thủ tướng giao Công ty An Khánh làm chủ đầu tư khi doanh nghiệp này mới đi vào hoạt động, chưa có kinh nghiệm, chưa có đủ cơ sở về năng lực tài chính, dẫn đến khó khăn về sắp xếp, bố trí nguồn vốn.

Bộ Công thương còn tham mưu, trình Thủ tướng phê duyệt nâng quy mô công suất dự án từ 100 MW lên 650 MW, không tiếp thu ý kiến của cơ quan có liên quan khi cho rằng việc này chưa cần thiết và chưa đủ căn cứ xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư do không có đủ nguồn vốn tự có, không đáp ứng điều kiện, tỷ lệ để được vay vốn có bảo lãnh Chính phủ nên phải điều chỉnh, thay đổi nguồn vốn vay.

Hệ quả, việc triển khai thực hiện dự án quá chậm so với tiến độ hoàn thành (ban đầu là năm 2023, sau đó gia hạn đến 2025).

Cơ quan thanh tra còn nhận thấy vị trí quy hoạch bãi tro xỉ (diện tích 47,94 ha) của dự án vi phạm hành lang bảo vệ đê điều.

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định giao đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng cho Công ty An Khánh có 65.451,8m² thuộc khu vực ngoài bãi sông, công ty triển khai thi công lấn chiếm ra ngoài phần diện tích được giao…

Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 ẢNH: TTXVN

Phê duyệt quy mô công suất không đúng Quy hoạch điện VII

Đối với dự án nhiệt điện Na Dương 2, đây là dự án nhóm A, địa điểm xây dựng tại Lạng Sơn. do Tổng công ty Điện lực - TKV (nay là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 4.088 tỉ đồng.

Dự án được chia làm 45 gói thầu, trong đó 14 gói thầu đã thực hiện, 12 gói đang thực hiện và 19 gói thầu chưa thực hiện.

Thanh tra Chính phủ kết luận, các cơ quan thuộc tỉnh Lạng Sơn bàn giao đất cho chủ đầu tư khi UBND tỉnh này chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất là vi phạm.

Cạnh đó, chủ đầu tư phê duyệt dự án khi chưa thực hiện việc lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng; phê duyệt dự án với quy mô công suất 110 MW không đúng theo Quy hoạch điện VII và Quyết định số 6083 của Bộ Công thương (100 MW).

Chủ đầu tư còn phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án, trong đó giá thiết bị chính của nhà máy và hạng mục chi phí vật liệu lắp đặt chuyên dùng không có căn cứ, không đúng các quy định về lập tổng mức đầu tư đối với thiết bị nhập khẩu.

Chưa kể, do Thông tư số 56/2014 của Bộ Công thương chưa có khung giá phát điện cho dự án công suất dưới 200 MW, thời gian đàm phán lại kéo dài, khiến việc ký hợp đồng mua bán điện chậm, khó khăn trong việc xác định lợi nhuận định mức và hiệu quả kinh tế của dự án.