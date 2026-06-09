Điểm thi lớp 10 TP.HCM: Môn văn phân loại rõ rệt

Thí sinh TP.HCM trong phòng thi môn văn kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ảnh: Độc Lập

Theo đó, tất cả thành viên tham gia hội đồng chấm thi lớp 10 phải tuân theo những quy định của hội đồng chấm. Về giờ giấc, không được đi trễ (sẽ bị khóa cửa), về sớm; giám khảo chỉ được rời khỏi phòng chấm khi có chuông báo hết giờ. Vật dụng cá nhân (túi xách, điện thoại...) phải để ở phòng riêng, cách xa phòng chấm, giám khảo chỉ được nhận lại cuối ngày chấm. Giáo viên chấm tuyệt đối không được sử dụng điện thoại, phương tiện truyền phát tin trong khu vực chấm thi...

Với môn ngữ văn, vì số lượng bài thi nhiều do tập trung về một điểm chấm nên số giám khảo tăng lên rất lớn. Tuy vậy, nhiều thầy cô ở khu vực 2 (Bình Dương cũ), khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) cho biết, lãnh đạo hội đồng chấm thi đã sinh hoạt chặt chẽ để làm công tác tư tưởng nhằm "đem đến sự công bằng, hạnh phúc và kỳ vọng của phụ huynh và xã hội".

Các tổ chấm thực hiện các công đoạn bài bản, chuyên nghiệp, đảm bảo chính xác, công bằng, đồng bộ cao. Việc chấm kiểm tra (5% của tổng số trên 151.000 bài thi) nhanh chóng phản ánh kịp thời việc lệch điểm (nếu có) cho các tổ chấm.

Do phải hoàn tất việc chấm thi theo kế hoạch, kịp tiến độ thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày 10 đến 12.6, nên các tổ chấm đã làm việc hết công suất, đạt hiệu quả cao.

Dự kiến sau ngày 12.6, TP.HCM sẽ có kế hoạch công bố kết quả thi lớp 10 ảnh: Nhật Thịnh

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, dự kiến đến hết ngày 9.6, khâu chấm sẽ kết thúc, sau đó việc chấm thi tuyển sinh 10 sẽ tạm dừng lại để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sau ngày 12.6, việc hồi phách, lên điểm, so dò sẽ tiếp tục thực hiện và công bố kết quả thi tuyển sinh 10 sau đó.

Ở môn ngữ văn, nhiều thầy cô cho biết, vì đề thi hay, phù hợp nhiều đối tượng học sinh nên tạo được hứng thú cho thí sinh khi làm bài và điểm số cũng có tính phân loại rất rõ rệt.

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành. TP.HCM là địa phương có quy mô điểm thi, số lượng thí sinh dự thi đông nhất trên cả nước.

Tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em trong đó thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…

Thành phố có 1.515 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định trong đó gồm 100 học sinh thuộc diện tuyển thẳng do đạt thành tích thể thao cấp quốc gia, 3 học sinh dân tộc thiểu số rất ít người và 1.412 học sinh khuyết tật.

TP. HCM huy động khoảng 3.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham gia quy trình chấm thi lớp 10.

TP.HCM là địa phương có quy mô điểm thi, số lượng thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất trên cả nước ảnh: Ngọc Dương



