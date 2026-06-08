Các tỉnh, thành trên cả nước đang trong giai đoạn công bố điểm thi lớp 10, điểm chuẩn các trường công lập trên địa bàn. Theo đó, Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh sớm nhất đã bắt đầu công bố từ ngày 4.6, trong khi tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đồng Nai, Đà Nẵng cho phép thí sinh tra cứu thông tin từ hôm nay, 8.6.

Đến hiện tại, các tỉnh, thành đã công bố điểm thi lớp 10 là Nghệ An, Hà Tĩnh (4.6), Hưng Yên, Lai Châu, Ninh Bình, Điện Biên (5.6), Quảng Trị, Đồng Tháp (6.6), Khánh Hòa, Đồng Nai, Đà Nẵng (8.6).

Dưới đây là đường link các trang tra cứu điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn do sở GD-ĐT của 34 tỉnh, thành công bố để bạn đọc tiện theo dõi. Dự kiến, điểm thi lớp 10 của thí sinh ở tất cả địa phương sẽ công bố trước tháng 8.

** Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn của các địa phương.

Thí sinh dự thi lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM hồi đầu tháng 6 ẢNH: NGỌC LONG



