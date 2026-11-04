Điểm tựa của ca sĩ Hồ Lệ Thu sau sóng gió

Trên ghế giám khảo Người kể chuyện tình, Hồ Lệ Thu đánh giá kỹ thuật thanh nhạc, khả năng biểu diễn và cảm xúc đều cần thiết. Tuy nhiên, khi nói đến yếu tố khiến một tiết mục lay động người nghe, nữ ca sĩ đặc biệt coi trọng sự chân thành. “Khi mình hát với cảm xúc từ trái tim của mình thì sẽ chạm được trái tim khán giả”, cô chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, kỹ thuật giúp người hát kiểm soát giọng hát và thể hiện tác phẩm tốt hơn, nhưng nếu chỉ tập trung phô diễn kỹ năng mà thiếu cảm xúc, phần trình diễn khó tạo được sự đồng điệu. Một người nghệ sĩ không chỉ cần hát đúng, hát hay mà còn phải hiểu câu chuyện trong ca khúc, cảm nhận tâm trạng của nhân vật và truyền tải những điều ấy đến khán giả. “Một người hát hay là họ có thể vận dụng kỹ năng, kỹ thuật. Nhưng một người nghệ sĩ thực thụ là sống bằng cả tâm hồn trong bài hát”, cô nói.

Hồ Lệ Thu hào hứng khi gặp gỡ các giọng ca trẻ trong Người kể chuyện tình, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Hồ Lệ Thu nhận thấy các bạn hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để học hỏi và phát triển, từ môi trường đào tạo, phương tiện tiếp cận kiến thức đến sức lan tỏa của truyền thông… Tuy nhiên, nếu chưa xác định được thế mạnh và phong cách phù hợp, nghệ sĩ dễ rơi vào tình trạng loay hoay tìm kiếm hướng đi hoặc bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hình ảnh của người khác. “Yếu tố rất quan trọng và chỉ có một thôi là mình phải là mình. Mình không là một hình bóng của bất cứ ai hết”, nữ ca sĩ khẳng định.

Theo Hồ Lệ Thu, học hỏi từ những người đi trước là điều cần thiết, nhưng người nghệ sĩ phải biết chọn lọc và phát triển màu sắc riêng. Một giọng hát có thể được chú ý nhờ kỹ thuật, ngoại hình hay phong cách biểu diễn, nhưng để được khán giả nhớ đến lâu dài, nghệ sĩ cần có cá tính nghệ thuật rõ ràng và sự chân thành trong cách thể hiện.

Nữ ca sĩ cũng cho rằng thành công không đến từ một yếu tố duy nhất. Năng khiếu là lợi thế ban đầu, nhưng cần được bồi đắp bằng sự rèn luyện và nỗ lực không ngừng. Bên cạnh đó, cơ hội và may mắn cũng góp phần tạo nên hành trình của mỗi người làm nghệ thuật.

Hồ Lệ Thu sau những thăng trầm

Ca sĩ Hồ Lệ Thu đề cao cảm xúc hơn kỹ thuật khi thể hiện ca khúc Ảnh: NSX

Ở tuổi ngoài 50, sau những thăng trầm, Hồ Lệ Thu xem âm nhạc không đơn thuần là công việc biểu diễn, mà còn là nơi cô gửi gắm tâm tư, trải nghiệm của bản thân. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những niềm vui, nỗi buồn và những giai đoạn không dễ dàng. Với nữ ca sĩ, âm nhạc giúp cô bộc lộ những cảm xúc đôi khi khó diễn đạt bằng lời.

Hồ Lệ Thu chia sẻ rằng mỗi khi trải qua chuyện buồn hay những biến động trong cuộc sống, nữ ca sĩ thường tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc. Những trải nghiệm ấy cũng trở thành chất liệu để cô truyền tải cảm xúc vào các ca khúc.

Tình yêu dành cho âm nhạc là điều ca sĩ Hồ Lệ Thu luôn gìn giữ trong suốt hành trình làm nghề. Dù cuộc sống có những giai đoạn khiến nữ ca sĩ phải tạm gác công việc nghệ thuật, niềm đam mê vẫn không mất đi mà ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đối với Hồ Lệ Thu, được hát không chỉ là cơ hội thể hiện khả năng mà còn là cách chia sẻ những cảm xúc sâu kín của bản thân. Chính sự gắn bó ấy giúp cô tiếp tục tìm thấy niềm vui trong âm nhạc và trân trọng từng cơ hội được đứng trên sân khấu.