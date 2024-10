Điểm xung đột: UAV tập kích nhà thủ tướng Israel; Ukraine cân nhắc vũ khí hạt nhân?

Cuộc khủng hoảng leo thang sau khi Lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei khẳng định rằng cái chết của thủ lĩnh chính trị Hamas Yahya Sinwar không thể làm suy yếu “Trục kháng chiến”. Ông nói Hamas vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, bất chấp các căng thẳng hiện tại ở khu vực, đặc biệt với Israel. Tuyên bố này làm dấy lên nhiều lo ngại về tình hình an ninh trong khu vực.

Ông Khamenei nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng “Việc ông ấy ra đi chắc chắn là nỗi đau đối với Trục kháng chiến, nhưng mặt trận này không ngừng tiến lên với sự tử vì đạo của những nhân vật nổi bật. Hamas vẫn và sẽ tiếp tục sống”.



“Trục kháng chiến”, được phát triển với sự hỗ trợ của Iran trong nhiều năm, bao gồm Hamas, lực lượng Hezbollah ở Li Băng, lực lượng Houthi ở Yemen và nhiều nhóm Shi'ite khác nhau ở Iraq và Syria. Những nhóm này tự mô tả mình là lực lượng kháng chiến chống lại Israel và ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông.

Các nhà báo của hãng tin Reuters sau khi phỏng vấn nhiều người dân Palestine ở Gaza đã nhận thấy một điều bất ngờ. Đó là cái chết của nhà lãnh đạo Yahya Sinwar đang được nhiều người xem là cái chết anh hùng. Họ nói ông Sinwar chết trong tư thế chiến đấu, chứ không trốn trong các đường hầm và dùng con tin làm bia đỡ đạn như phía Israel thường tuyên truyền.

Nhiều người cho rằng Hamas có thể tận dụng cái chết của thủ lĩnh để tuyển mộ thêm thành viên. Họ cũng tin rằng cuộc chiến sẽ không kết thúc nhanh chóng, và nhân vật thay thế ông Sinwar có thể còn có lập trường cứng rắn hơn.



Trước đó một ngày, Hezbollah cũng khẳng định cuộc chiến với Israel đã chuyển sang một giai đoạn mới.

Chuyển sang thông tin về tình hình xung đột tại Ukraine. Không quân Ukraine ngày 18.10 thông báo đã bắn hạ 80 trong số 135 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng đến trong đêm. Bên cạnh đó, 40 chiếc có thể đã bị hạ do các hệ thống tác chiến điện tử. Không có báo cáo về thiệt hại do các mảnh vỡ rơi xuống hoặc các vụ UAV rơi trúng mục tiêu.

Trong báo cáo cập nhật tình hình tối 18.10, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết có 195 trận giao tranh diễn ra, phần lớn là ở hướng Pokrovsk và Kurakhove.

Hướng tấn công Pokrovsk nhắm tới một thành phố không chỉ có ý nghĩa quân sự lớn, mà còn có tầm quan trọng sống còn đối với ngành công nghiệp thép của Ukraine, và điều này đang khiến các doanh nghiệp sản xuất thép của nước này vô cùng lo lắng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã điều động các chiến đấu cơ đối phó một vật thể bay chưa xác định tiếp cận. Vật thể bay vào không phận quốc gia thành viên NATO trước khi radar mất dấu gần thị trấn Amzacea, cách biên giới Ukraine khoảng 200km về phía nam.

Không quân Ukraine và nhóm quan sát Hajun của Belarus cho biết 2 UAV đã bay về hướng biên giới Belarus. Các máy bay của nước đồng minh của Nga cũng đã xuất kích để phản ứng.

Đây không phải là lần đầu tiên Romania điều động máy bay để đề phòng giữa những cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Từng có một vài lần tên lửa và UAV Nga được tìm thấy trên lãnh thổ các nước láng giềng của Ukraine.

Trong một thông tin khác liên quan đến NATO, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot mới đây cho biết Paris sẵn sàng chấp nhận ý tưởng mời Ukraine gia nhập liên minh ngay lập tức, nhưng các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ tiếp tục với các đồng minh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha, ông Barrot nói rằng “Về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận và chúng tôi đang thảo luận với các đối tác của mình”.

Ông Barrot cũng cho biết nếu chứng minh được sự thật rằng Triều Tiên đang gửi quân đến hỗ trợ Nga ở Ukraine, thì đó sẽ là sự leo thang lớn và cho thấy Moscow đang gặp khó khăn trong cuộc chiến.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.10 cho biết ông đã nói với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp giữa hai người hồi tháng 9 rằng Ukraine chỉ có lựa chọn trở thành thành viên NATO để được bảo đảm an ninh, nếu như không muốn phải dựa vào vũ khí hạt nhân.

Phát biểu này đã gây lo ngại rằng Kyiv có thể đang cân nhắc khả năng xây dựng lại năng lực hạt nhân quân sự. Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo sau đó, ông Zelensky đã tìm cách bác bỏ điều này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 19.10.2024 của Báo Thanh Niên.