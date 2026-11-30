Vào chiều qua (29.11, theo giờ VN), Thủ tướng Netanyahu và ông Eisenkot (Chủ tịch đảng Yashar) đã có cuộc gặp kéo dài khoảng hai giờ tại Tel Aviv (Israel) để bàn về việc thành lập một chính phủ đoàn kết, theo tờ The Times of Israel. Trong tuyên bố chung sau đó, Yashar và đảng Likud của ông Netanyahu cho hay cuộc gặp đã diễn ra theo tinh thần "công việc", trong đó "cả hai bên đều nỗ lực thu hẹp những khác biệt đáng kể giữa họ". Tuy nhiên, những bất đồng nghiêm trọng vẫn tồn tại trong suốt cuộc gặp, khiến hai bên quyết định không tổ chức thêm cuộc họp nào, theo các phương tiện truyền thông tiếng Do Thái.

Cuộc gặp mới diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố ông sẵn sàng nhường vị trí đứng đầu chính phủ trong thỏa thuận thành lập chính phủ luân phiên tiềm năng. "Ông Gadi Eisenkot sẽ giữ chức thủ tướng trước, còn tôi sẽ đảm nhiệm vai trò thủ tướng thay thế trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ", ông Netanyahu đề xuất hôm 28.11. Đáp lại, ông Eisenkot tuyên bố: "Nếu đảng Likud sẵn sàng cho một sự đoàn kết thực sự, tôi sẵn sàng xem xét mức độ nghiêm túc của họ trong vòng 24 giờ tới".

Ông Gadi Eisenkot (trái) và ông Benjamin Netanyahu ẢNH: AFP

Bước nhượng bộ đáng kể ?

Đề xuất lập chính phủ đoàn kết với chức vụ thủ tướng luân phiên như trên của ông Netanyahu được xem là bước nhượng bộ đáng kể, đồng thời dường như tạo ra rạn nứt trong khối các đảng đang nỗ lực thành lập một chính phủ mới mà không có sự tham gia từ đảng Likud, theo The Times of Israel. Ông Netanyahu trình bày lập trường đàm phán mới của mình như một sự nhượng bộ vì lợi ích quốc gia. Ông nhắc lại những cảnh báo về các mối nguy hiểm có thể nảy sinh nếu thành lập chính phủ với những đảng có đa số thành viên là người Ả Rập.

Ông Netanyahu cùng các đồng minh nhiều lần chỉ trích lãnh đạo các đảng Ả Rập vì họ từ chối gọi Hamas là "tổ chức khủng bố" sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.2023. Tuy nhiên, toàn bộ lãnh đạo các đảng Ả Rập đều đã lên án cuộc tấn công đó.

Ông Benjamin Netanyahu (ngồi hàng đầu, thứ hai từ phải qua), ông Gadi Eisenkot (đứng ngay sau bên trái ông Netanyahu) cùng các quan chức Israel trong ngày khai mạc quốc hội khóa 26 của Israel ở Jerusalem ngày 10.11

Dù vậy, ông Netanyahu vẫn khẳng định rằng "theo lẽ tự nhiên", ông mới là người nên dẫn dắt chính phủ đoàn kết, hoặc ít nhất là giữ chức thủ tướng trước trong một thỏa thuận chính phủ luân phiên, vì Likud là đảng lớn nhất. Đây cũng là quan điểm ông từng giữ trước khi đưa ra đề xuất nhượng bộ nói trên.

Sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 27.10, Likud giành được 27 ghế, trong khi đảng Yashar của ông Eisenkot đứng thứ hai với 21 ghế. Tuy nhiên, vào ngày 8.11, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã trao cho ông Eisenkot thời hạn 28 ngày để thành lập chính phủ. Quyết định này dựa trên việc ông Eisenkot nhận được sự ủng hộ từ 67 trong tổng số 120 nghị sĩ cho vị trí thủ tướng, so với 46 phiếu dành cho ông Netanyahu.

Ông Eisenkot quyết lập chính phủ Israel, đảng Likud phản ứng

Mô hình chính phủ luân phiên

Chính phủ luân phiên tại Israel là mô hình chia sẻ quyền lực ở vị trí thủ tướng giữa lãnh đạo hai khối cùng tham gia điều hành. Trong quá trình vận hành, cơ chế này giữ thế cân bằng quyền lực ngang nhau giữa các bên. Mục tiêu của sự cân bằng này là buộc hai khối phải đối thoại, thỏa hiệp và thống nhất, bởi một bên không thể tự quyết định nếu thiếu sự đồng thuận của bên còn lại, theo thông tin từ trang web của quốc hội Israel.

Cơ chế chính phủ luân phiên được quy định tại Tu chính án số 8 của Luật Cơ bản: Chính phủ, trong đó xác lập cách thức hoạt động của nội các, bao gồm sự bình đẳng về quyền biểu quyết. Theo đạo luật này, chỉ người đứng đầu mỗi khối mới có quyền cách chức các bộ trưởng thuộc khối mình, đồng thời mỗi khối đều có quyền phủ quyết trước những quyết định quan trọng do lãnh đạo khối kia đưa ra.

Chính phủ thứ 35 của Israel từng được thành lập dựa trên những nguyên tắc này. Sau bế tắc chính trị từ các cuộc bầu cử năm 2020, ông Netanyahu và ông Benny Gantz, Chủ tịch đảng Xanh và Trắng lúc bấy giờ, đã đồng ý thành lập một chính phủ đoàn kết. Theo đó, ông Netanyahu giữ chức thủ tướng trước, còn ông Gantz đảm nhận vị trí thủ tướng thay thế.

Tuy nhiên, chính phủ thứ 35 tồn tại chỉ được hơn một năm (từ ngày 17.5.2020 - 13.6.2021) thì sụp đổ, do những tranh chấp giữa các bên đối tác và việc không thể thông qua ngân sách cho năm 2020 và 2021. Quốc hội Israel đã bị giải tán trước khi ông Gantz kịp trở thành thủ tướng chính thức theo thỏa thuận. Tiền lệ này cho thấy mô hình luân phiên khả thi về mặt pháp lý, nhưng cũng bộc lộ sự mong manh khi các bên nảy sinh tranh chấp về chính sách hoặc nhân sự, theo tạp chí Outlook.