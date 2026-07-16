Diễn giả của hơn 15 quốc gia đến Cần Thơ trao đổi chuyên sâu về đột quỵ

Ngày 16.7, Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ phối hợp Hội Can thiệp Thần kinh TP.HCM, Hiệp Hội Y học TP.HCM và Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục Stroke Intervention School lần thứ 8 năm 2026, với chủ đề "Kiểm soát toàn diện đột quỵ trong thời đại robot và AI".

Chương trình thu hút hơn 60 chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về lĩnh vực can thiệp thần kinh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng sau đột quỵ ẢNH: THANH DUY

Quy tụ chuyên gia đột quỵ hàng đầu trong và ngoài nước

Sự kiện thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự với hơn 60 giáo sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về can thiệp thần kinh, chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng sau đột quỵ. Trong đó có 32 diễn giả quốc tế đến từ hơn 15 nền y học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Úc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ... tạo nên một diễn đàn trao đổi đa quốc gia ngay tại Cần Thơ.

Cập nhật robot, AI và công nghệ hình ảnh mạch máu não 6D

Diễn ra liên tục đến ngày 18.7, chương trình tập trung vào việc cập nhật các xu hướng y học tiên phong . Bên cạnh các giải pháp ứng dụng robot và AI, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ trực tiếp hướng dẫn ứng dụng công nghệ hình ảnh học mạch máu não tiên tiến, đặc biệt là công nghệ xử lý hình ảnh đa chiều 6D . Đây là bước tiến quan trọng giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác và lập kế hoạch điều trị chi tiết cho các ca bệnh lý mạch máu não phức tạp .

Ông Trương Cảnh Tuyên (thứ 2 từ phải qua), Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, tặng hoa chúc mừng ban tổ chức chương trình Stroke Intervention School năm 2026 ẢNH: THANH DUY

Đặc biệt, chương trình mang đến cơ hội thực hành "thực chiến" giá trị . Các học viên sẽ được trực tiếp thực hành kỹ thuật can thiệp nội mạch trên mô hình động vật sống và hệ thống DSA chuyên dụng với đầy đủ trang thiết bị thế hệ mới . Toàn bộ quá trình này được thực hiện tại S.I.S Pre-Clinical Research Center (Trung tâm nghiên cứu tiền lâm sàng), nằm ngay trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Đẩy mạnh hợp tác, nâng cao năng lực điều trị đột quỵ

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế), cho rằng sự bùng nổ của AI và robot trong y học chỉ thực sự mang lại giá trị tối đa khi song hành cùng một đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn vượt trội . Việc đào tạo và cập nhật kiến thức tiến bộ y khoa liên tục là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ thống điều trị đột quỵ hiện đại, hiệu quả, bền vững . Sự quy mô và tính quốc tế của Stroke Intervention School 2026 đã cho thấy vị thế của y học Việt Nam đang ngày càng được khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Hệ thống chụp số hóa xóa nền DSA 4 tại Trung tâm nghiên cứu tiền lâm sàng S.I.S ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong việc thiết lập mạng lưới cấp cứu đột quỵ hiệu quả cho toàn vùng ĐBSCL . Theo ông Tuyên, việc duy trì tổ chức thường niên sự kiện mang tầm quốc tế này không chỉ khẳng định uy tín chuyên môn của bệnh viện mà còn góp phần giúp thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế y tế trọng điểm, đi đúng định hướng phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số .

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã ký kết hợp tác với Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng và khánh thành Hệ thống chụp số hóa xóa nền DSA 4 tại Trung tâm nghiên cứu tiền lâm sàng S.I.S.