Điện thoại Trung Quốc lo 'không thể cầm cự' trong cơn bão tăng giá chip nhớ

Ngày 3.4, Xiaomi thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất một số sản phẩm, bắt đầu từ ngày 11.4. Nguyên nhân do giá linh kiện quan trọng như chip nhớ tiếp tục tăng mạnh. Model đầu tiên là Redmi K90 Pro Max sẽ tăng giá 200 nhân dân tệ (765.000 đồng). Các chương trình khuyến mãi Tết Nguyên đán dành cho Turbo 5 và Turbo 5 Max sẽ bị hủy bỏ.

Tháng trước, trong báo cáo kết quả kinh doanh thường niên năm 2025, Xiaomi thừa nhận áp lực trong mảng kinh doanh di động đã hiện hữu. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng điện thoại di động đã giảm từ 12,6% (năm 2024) xuống còn 10,9% cho cả năm (2025). Quý cuối cùng trong năm, lợi nhuận thậm chí giảm xuống 8,3%. Các giám đốc điều hành của Xiaomi nói với 21st Century Business Herald rằng việc tăng giá bộ nhớ bào mòn lợi nhuận của công ty nhiều hơn dự tính ban đầu.

Xiaomi thông báo tăng giá smartphone từ ngày 11.4 ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Trước đó, Oppo, vivo và các nhà sản xuất khác cũng đã điều chỉnh giá từ cuối tháng 3. Đối mặt với cơn bão giá chip nhớ tăng cao, Xiaomi cho biết tác động không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh giá bán smartphone.

Tại hội nghị công bố kết quả kinh doanh thường niên, các lãnh đạo Xiaomi dự đoán rằng sau khi chu kỳ tăng giá kết thúc, cấu trúc toàn ngành sẽ được định hình lại. Một số công ty có thể đối mặt khó khăn cực độ, thậm chí là phá sản.

Ngày 6.3, nhà sáng lập Xiaomi Lei Jun, cũng thừa nhận: "Chi phí chip nhớ rất cao, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu áp lực giá thông qua việc cải thiện hiệu quả hoạt động nội bộ, giảm thiểu tác động đến người dùng trong mức chấp nhận được".

Theo các chuyên gia, để giảm thiểu những áp lực, các nhà sản xuất smartphone đang điều chỉnh chiến lược. Một số công ty đang tối ưu hóa danh mục sản phẩm bằng cách giảm chỉ tiêu số lượng hàng xuất xưởng dự kiến cho các mẫu smartphone giá rẻ. Điều này khiến người dùng lo ngại smartphone giá rẻ sẽ biến mất trong tương lai.

Tuy nhiên, "cú sốc bộ nhớ" cũng buộc ngành di động phải vượt qua cuộc cạnh tranh giá đơn thuần. Một số nhà sản xuất đang tìm cách tối ưu hóa cấu hình bằng cách giảm bớt các thông số kỹ thuật không quan trọng để cân bằng chi phí, kiểm soát chặt phần cứng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý biện pháp này chỉ có hiệu quả trong ngắn hạn.

Các nhà sản xuất buộc phải tìm đến phương án tối ưu hơn về cân bằng giữa giá bán, công nghệ, hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Theo hãng nghiên cứu IDC, các thương hiệu lớn như Samsung, Apple đang có vị thế tốt hơn nhờ bảng cân đối kế toán vững mạnh và định vị dải sản phẩm cao cấp.

Ví dụ Samsung có lợi thế lớn nhờ vào sự tích hợp theo chiều dọc: Không chỉ là một thương hiệu điện thoại di động, hãng còn là "ông lớn" trong sản xuất bộ nhớ. Khi giá bộ nhớ tăng, hãng được hưởng lợi từ cả mảng bán dẫn và di động, từ đó có quyền ưu tiên tiếp cận thị trường và ổn định chi phí.

Kết quả, Samsung đang cho thấy khả năng cân bằng giữa các yếu tố về giá bán và quyền lợi người dùng. Mẫu Galaxy A57 5G và A37 5G vừa ra mắt vẫn nằm trong phân khúc tầm trung, được nâng cấp về camera. Hãng cũng tiếp tục tích hợp bộ công cụ Awesome Intelligence với nhiều nâng cấp, đảm bảo khách hàng ở mọi phân khúc đều được tiếp cận công nghệ mới.

Trong khi các nhà sản xuất khác tìm nhiều cách để cắt giảm chi phí, Samsung cho biết smartphone mới của họ hỗ trợ đến 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật trong 6 năm. Hệ thống bảo mật phần cứng Knox Vault tiếp tục được tích hợp để bảo vệ dữ liệu người dùng ở cấp độ thiết bị.

Theo giới phân tích, việc giá chip nhớ tăng buộc các nhà sản xuất phải suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa cốt lõi của việc định vị từng phân khúc. Người dùng cần những tính toán cân bằng và mang tính thực dụng nhiều hơn là cắt giảm tính năng, trải nghiệm để hạ giá sản phẩm.