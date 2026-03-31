Giá smartphone tại Việt Nam bắt đầu tăng

Thiết lập mặt bằng giá smartphone mới trên toàn thị trường

Bắt đầu từ đầu tháng 3, Xiaomi gửi thông báo đến các đối tác phân phối tại Việt Nam về việc điều chỉnh giá bán lẻ. Hãng cho biết mức tăng dao động từ 4% đến 20% tùy mã sản phẩm. Tuy nhiên, thực tế nâng giá smartphone đã được khởi động từ thời điểm Apple tung ra thế hệ iPhone 17 vào tháng 9.2025. Từ mức khởi điểm 35 triệu đồng được duy trì suốt ba năm, mẫu iPhone 17 Pro Max đã thiết lập mặt bằng mới ở mức niêm yết 38 triệu đồng (tăng gần 10%). Việc Apple bổ sung tùy chọn bộ nhớ 2 TB cũng đẩy mức giá trần của phiên bản cao cấp nhất lên tới 62,5 triệu đồng.

Bước sang đầu năm 2026, Samsung nối gót đà tăng với dòng sản phẩm chủ lực Galaxy S26 Ultra ra mắt hồi tháng 2. Sau hai năm đặt mức giá khởi điểm 34 triệu đồng, thế hệ mới đã tăng thêm 3 triệu đồng, chạm mốc 37 triệu đồng. Đặc biệt, đối với phiên bản dung lượng lưu trữ 1 TB, mức điều chỉnh đạt kỷ lục 16,8%, nhảy vọt từ 44,5 triệu lên 52 triệu đồng.

Galaxy S26 Ultra có giá cao nhất tới gần 52 triệu đồng Ảnh: Khương Nha

Cùng thời điểm, các thương hiệu Trung Quốc cũng đồng loạt đưa ra những con số bất lợi cho người tiêu dùng. Xiaomi 17 Ultra trình làng với mức giá cán mốc 40 triệu đồng, cao hơn 5 triệu đồng so với bản tiền nhiệm 15 Ultra. Gây chú ý bậc nhất trên thị trường là Oppo khi công bố mẫu điện thoại màn hình gập Find N6 với giá khởi điểm lên tới 65 triệu đồng, tương đương mức tăng lên tới 44% so với con số 45 triệu đồng của thế hệ Find N5. Ở dòng máy dạng thanh, mẫu Find X9 Pro cũng có giá 32 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với Find X8 Pro.

Thương hiệu Vivo cũng không nằm ngoài xu hướng. Sau khi đưa dòng X300 Pro về Việt Nam với giá 34,9 triệu đồng, hãng tiếp tục nâng cấp dòng V series cận cao cấp. Mẫu V70 vừa ra mắt có giá từ 18 đến 20 triệu đồng, cao hơn 2 triệu đồng so với thế hệ V60 ra mắt nửa năm trước. Theo đại diện một hệ thống phân phối lớn, không chỉ các model mới, nhiều dòng sản phẩm cũ cũng bắt đầu áp dụng biểu giá tăng từ ngày 1.4.

'Cú sốc' từ kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Lý giải cho đợt biến động giá trên diện rộng, giới chuyên môn chỉ ra nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự khan hiếm nghiêm trọng của chuỗi cung ứng linh kiện. "Cơn sốt" phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhiều tập đoàn công nghệ đua thu gom lượng chip nhớ trên thị trường. Hệ quả là giá linh kiện dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng trở nên đắt đỏ chưa từng có.

Song song đó, việc các nhà sản xuất điện thoại chạy đua tích hợp công nghệ AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) càng đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ hơn. Việc Apple phải nâng dung lượng RAM lên 12 GB, hay các hãng Trung Quốc dần phổ cập tiêu chuẩn RAM 16 GB đã trực tiếp đội chi phí sản xuất lên cao. Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh đã bào mòn biên lợi nhuận, buộc các hãng phải chuyển phần gánh nặng này vào giá bán lẻ - tức đẩy vào tay người tiêu dùng.

Dù hãng lớn như Apple hay Samsung có khả năng điều phối chuỗi cung ứng tốt hơn, thị trường nói chung vẫn chịu tác động mạnh. Các công ty phân tích dự báo trong thời gian tới ngay cả phân khúc smartphone tầm trung cũng phải đối mặt với áp lực tăng giá, hoặc chấp nhận không nâng cấp cấu hình so với năm ngoái để giữ nguyên giá bán.

Bên cạnh linh kiện, biến động tỷ giá và chi phí logistics cũng là bài toán nan giải. Điển hình như mẫu iPhone 17e có giá niêm yết tại Mỹ vẫn giữ ở mức 599 USD, nhưng khi cập bến Việt Nam đã tăng từ 17 lên 18 triệu đồng. Tương tự, Xiaomi cũng xác nhận chi phí vận tải quốc tế và các khoản phí tuân thủ quy định pháp lý sở tại đã làm phát sinh đáng kể chi phí nhập khẩu và phân phối.

Điện thoại Trung Quốc muốn "thay áo"

Ngoài ra, giá smartphone tăng phi mã còn phản ánh chiến lược "cao cấp hóa" có chủ đích của các hãng công nghệ. Thay vì chạy đua doanh số bằng dòng thiết bị giá rẻ, họ đang tập trung vào phân khúc mang lại biên lợi nhuận lớn để nâng tầm giá trị thương hiệu.

Mức giá kỷ lục 65 triệu đồng của Oppo Find N6 là minh chứng rõ ràng cho việc hãng không còn muốn đứng dưới cái bóng của Apple hay Samsung. Con số này vượt qua cả mức giá 60 triệu đồng của Galaxy Z Fold7 hay 63 triệu đồng của iPhone 17 Pro Max 2 TB.

Điều tương tự cũng diễn ra với Xiaomi 17 Ultra khi thiết bị này được định giá cao hơn Galaxy S26 Ultra. Hãng kỳ vọng sự hợp tác sâu rộng với thương hiệu máy ảnh huyền thoại Leica sẽ làm thay đổi định kiến của người dùng về vị thế của điện thoại Xiaomi. Trong khi đó, việc Vivo đẩy giá dòng V lên sát ngưỡng 20 triệu đồng cho thấy nỗ lực tái định hình khái niệm điện thoại tầm trung truyền thống để tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao hơn.