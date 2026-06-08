Điện thoại từng là món đồ xa xỉ đến mức nào trong thập niên 1980?

Thiết bị công nghệ ngày nay đã trở nên dễ tiếp cận nhờ mức giá phải chăng hơn bao giờ hết, đặc biệt khi nói đến điện thoại di động - vốn có mức giá rất cao ở thời kỳ đầu.

Ra mắt vào năm 1984, chiếc điện thoại di động đầu tiên có tên Motorola DynaTAC 8000X, hay "The Brick" được bán với giá 3.995 USD (hay 12.804 USD), với con số trong ngoặc đơn là giá hiện nay sau khi tính lạm phát. Trong các bộ phim thập niên 1980, chỉ những nhân vật giàu có mới có thể sở hữu những chiếc điện thoại cồng kềnh này. Ngoài giá mua, người dùng còn phải trả phí dịch vụ hằng tháng lên tới 50 USD (hay 160 USD) và 0,40 USD (hay 1,28 USD) cho mỗi phút gọi vào giờ cao điểm.

Chi phí sử dụng điện thoại di động những ngày đầu tương đương với một chiếc ô tô cỡ nhỏ ẢNH: AFP

Motorola DynaTAC nặng gần 790 gram và cao hơn 30 cm, bao gồm cả ăng-ten có thể tháo rời. Chiếc điện thoại này cần khoảng 10 giờ để sạc đầy và chỉ cho phép thực hiện khoảng 30 phút gọi. Giá trị của nó hiện nay đã tăng lên đến gần 18.000 USD trong các cuộc đấu giá để chứng minh sự hiếm có và giá trị của những thiết bị công nghệ cổ điển.

Cú chuyển mình của điện thoại di động

Giờ đây, điện thoại di động đã chuyển mình từ một sản phẩm xa xỉ dành cho giới thượng lưu để trở thành thiết bị phổ biến cho 5,78 tỉ người trên toàn cầu. Đây rõ ràng là một câu chuyện đầy thú vị nhưng bắt nguồn từ những lý do thực tế.

Ban đầu, chi phí sản xuất cao và tỷ lệ người dùng thấp đã hạn chế khả năng mở rộng sản xuất của điện thoại di động, khiến giá cả không thể giảm. Tuy nhiên, khi công nghệ và mạng di động phát triển, giá cả đã giảm và giúp nhiều người tiếp cận hơn.

Hơn 1 triệu thuê bao điện thoại di động sắp bị thu hồi số?

Chỉ 5 năm sau khi DynaTAC ra mắt, Motorola đã giới thiệu MicroTAC 9800X với giá 2.995 USD (hay 9.600 USD). Xu hướng giảm giá tiếp tục với chiếc IBM Simon vào năm 1994, có giá khoảng 895 USD (hay 2.900 USD). Đến giữa những năm 2000, điện thoại di động đã trở thành sản phẩm phổ thông hơn, với chiếc Motorola RAZR V3 có giá 499 USD (hay 1.600 USD) và được trang bị camera.

Sự phát triển này lên đến đỉnh điểm với sự ra mắt của iPhone vào năm 2007 với giá 499 USD (1.600 USD). Mặc dù một số thiết bị cao cấp vẫn có giá cao, nhưng so với những chiếc điện thoại cồng kềnh của thập niên 1980, giá trị và tính năng mà người dùng nhận được từ smartphone hiện đại là vô cùng đáng giá.

Khi cảm thấy choáng ngợp trước giá cả smartphone hiện nay, người dùng nên nhớ về giá của những chiếc điện thoại di động thời kỳ đầu và suy ngẫm về những gì mình đang sở hữu ngày nay.