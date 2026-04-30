Diễn viên bị đồn 'bóng' vì chuyên giả gái, sống hạnh phúc bên vợ và 5 con

Duy Khương không cảm thấy chạnh lòng khi hành trình làm nghề chưa thật sự rực rỡ, vì anh quan niệm "rực rỡ là khi được làm nghề"

Duy Khương sinh năm 1990, quê Quảng Ngãi cũ (nay là Kon Tum), tham gia nhiều gameshow truyền hình như Cười xuyên Việt, Đấu trường tiếu lâm... Anh có tuổi thơ nhiều biến động khi bố mẹ ly hôn từ lúc anh mới 4 tháng tuổi, được mẹ một mình nuôi dưỡng. Sau khi thi trượt đại học, Duy Khương vào TP.HCM lập nghiệp, bén duyên với nghệ thuật.

Năm 2016, anh tham gia Đấu trường tiếu lâm, trở thành học trò của Trấn Thành và giành quán quân. Nam diễn viên ghi dấu ấn với lối diễn duyên dáng, đặc biệt qua các vai giả gái trong những dự án như: Chợ tình, Học viện khó đỡ, Tiệm tóc bất ổn, Mèn đét ơi, Gia đình cục súc… Mới đây, anh góp mặt trong phim điện ảnh Heo năm móng do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện, vào vai bà Bảy Bóng.

Cuộc sống làm 'bố đông con' của diễn viên Duy Khương

Dù đã có nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, hành trình làm nghề của Duy Khương vẫn chưa thật sự nổi bật, bứt phá. Anh xuất hiện đều đặn trên sân khấu lẫn các dự án phim ảnh, song chủ yếu đảm nhận những vai nhỏ, vai phụ. Nam diễn viên cho biết anh không cảm thấy chạnh lòng khi hành trình làm nghề chưa thật sự rực rỡ vì quan niệm "rực rỡ là khi được làm nghề". Duy Khương cho biết ngay từ khi còn học tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh, anh may mắn được thầy Nguyễn Điền Vũ Minh chỉ dạy và luôn ghi nhớ quan niệm "không có vai nhỏ hay vai lớn, chỉ có suy nghĩ của diễn viên nhỏ hay lớn", xem đó là kim chỉ nam cho hành trình làm nghề.

Theo Duy Khương, giá trị của một vai diễn không nằm ở thời lượng xuất hiện mà ở khả năng để lại dư âm trong lòng khán giả. Một nhân vật dù thoáng qua nhưng đủ sức chạm đến cảm xúc vẫn có thể được nhớ lâu, trong khi vai diễn lớn nếu không được thể hiện trọn vẹn cũng dễ rơi vào lãng quên. "Mỗi vai diễn, dù ở vị trí trung tâm hay chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong tổng thể, đều mang ý nghĩa riêng và cần được đầu tư nghiêm túc", anh bộc bạch.

Bên cạnh đó, nam diễn viên 9X bày tỏ niềm hạnh phúc khi trên hành trình làm nghề luôn có vợ và các con kề bên ủng hộ, giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Để có được sự chủ động và năng lượng làm nghề như hiện tại, Duy Khương cho biết bản thân từng trải qua những "khoảng lặng" để cân bằng lại công việc và cuộc sống. Anh cho biết, khi lập gia đình, nghệ sĩ khó tránh khỏi sự chi phối giữa công việc và cuộc sống.

Duy Khương cho biết khi đã có gia đình, đặc biệt khi tổ ấm hiện có đến năm người con, anh buộc phải cân nhắc kỹ giữa công việc và gia đình. Nếu dồn toàn tâm cho nghệ thuật, vợ anh sẽ phải một mình quán xuyến mọi việc. Ngược lại, nếu tập trung chăm lo con cái, anh khó có cơ hội phát triển sự nghiệp. Vì vậy, vào thời điểm vợ sinh con, nam diễn viên từng chủ động từ chối nhiều dự án, kể cả những "cơ hội vàng", để ở bên gia đình, không chỉ tránh để vợ phải một mình xoay xở mà còn không muốn các con thiếu vắng tình thương của cha.