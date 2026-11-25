Sau thành công ở mùa giải đầu tiên, pickleball Sasa mùa 2 diễn ra tại cụm sân pickleball Newwave Sasa (151B, Thùy Vân, phường Vũng Tàu) thu hút đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân tham gia tranh tài, tạo sân chơi vui vẻ, giao lưu kết nối lành mạnh.

Diễn viên Đình Hiếu (trái) và ca sĩ Châu Gia Kiệt vô địch giải pickleball Sasa mùa 2 ẢNH: BTC

Giải thu hút 88 VĐV được chia thành 22 đội, mỗi đội 4 VĐV được bốc thăm ngẫu nhiên theo trình độ A, B, C, D, tranh tài theo thể thức đồng đội MLP. Không đặt nặng chuyện thắng thua, các VĐV đã thi đấu đầy nỗ lực, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, gay cấn trên tinh thần fair-play.

Ông Huỳnh Trung Phong (thứ 2 từ phải sang) cùng BTC giải pickleball Sasa mùa 2 năm 2026 ẢNH: BTC

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, đội của diễn viên Đình Hiếu, ca sĩ Châu Gia Kiệt, Gia Bảo, Trần Hùng bất ngờ giành chức vô địch sau khi vượt qua đội của diễn viên Lê Quang Hòa, Tiến Bách, Nhật Minh, An Sasa.

Giải pickleball Sasa mùa 2 thu hút 88 VĐV là doanh nhân, nghệ sĩ tham gia ẢNH: BTC

Ông Huỳnh Trung Phong - thành viên BTC cho biết: "Rất vui khi tham dự giải đều là những gương mặt thân quen, đó là các doanh nhân, nghệ sĩ, những người bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều sự kiện vì cộng đồng. Nhiều VĐV không ngại đường xa, các nghệ sĩ có lịch trình công việc bận rộn vẫn cố gắng sắp xếp để tham dự, góp phần làm nên thành công cho giải. Đây là động lực để chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo cho các mùa giải tiếp theo".