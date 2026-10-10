Diễn viên Hứa Vĩ Văn tham gia Mega Live, quảng bá nông sản Quảng Trị

Tối 9.10, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình Mega Live "Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương" với sự tham dự của khách mời khá đặc biệt: nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày chuyển đổi số quốc gia (10.10), cụ thể hóa Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai phong trào "Tuổi trẻ Quảng Trị với bình dân học vụ số".

Nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn tham gia Mega Live để quảng bá cho nông sản Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn, diễn viên góp mặt trong bộ phim Mưa Đỏ, với vai trò khách mời đồng hành, trực tiếp trải nghiệm, giới thiệu những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng đất Quảng Trị.

Tại chương trình, diễn viên Hứa Vĩ Văn cho biết sau khi tham gia dự án phim Mưa Đỏ, bản thân có cảm giác như là một người con của vùng đất Quảng Trị nên khi nhận được lời mời quay trở lại đã lập tức đồng ý.

Nhiều nông sản xuất hiện trên phiên live đi kèm với câu chuyện phía sau về khởi nghiệp, thử thách, quá trình phát triển... ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tạo điều kiện để cho tất cả nông sản chúng ta có thể tiếp cận hơn với nhiều khách hàng cả nước. Chính vì vậy, tôi sẽ cùng chung tay với Tỉnh đoàn để tham gia quảng bá sản phẩm. Khi tôi đã được biết những sản phẩm của chương trình ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình càng phải có trách nhiệm lan tỏa hơn nữa", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Chương trình Mega Live 9.10 là một trong những hoạt động trọng tâm trong hành trình "Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương" năm 2026. Có 81 đơn vị Đoàn ở xã, phường, đặc khu, Đoàn trực thuộc đã tham gia số hóa cho hơn 100 sản phẩm nông sản với phương châm "Đoàn hỗ trợ - người dân làm chủ - duy trì bền vững".

Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, tặng hoa cám ơn diễn viên Hứa Vĩ Văn đã đồng hành với nông sản địa phương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong phiên Mega Live, nhiều nông sản, đặc sản tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được giới thiệu rộng rãi đến khán giả trên fanpage Tỉnh đoàn Quảng Trị. Khán giả được khám phá câu chuyện phía sau từng sản phẩm, giao lưu với các chủ thể sản xuất, trải nghiệm các ưu đãi dành riêng cho chương trình, tham gia minigame và tìm hiểu cách thức đặt mua sản phẩm trực tuyến.

Sau phiên live tối 9.10, tổ chức Đoàn ở các xã, phường ở Quảng Trị sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá nông sản trực tuyến cho người dân.