Hứa Vĩ Văn nói gì về cơ hội làm phim trăm tỉ của đạo diễn trẻ?

Tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026 diễn ra chiều 24.9 ở TP.HCM, Hứa Vĩ Văn có những chia sẻ về cơ hội và thách thức đối với các nhà làm phim trẻ. Từ kinh nghiệm tham gia nhiều dự án của những đạo diễn thuộc thế hệ mới, nam diễn viên cho rằng đam mê cần đi cùng trải nghiệm thực tế, tư duy sáng tạo và sự kiên trì.

Theo Hứa Vĩ Văn, Vietnamese 2026 là cơ hội để người trẻ vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. “Những bạn học ở các trường chính quy thường có nhiều cơ hội tiếp cận lý thuyết nhưng lại ít có điều kiện thực hành. Nếu có những cuộc thi như thế này, các bạn sẽ được trải nghiệm, tiếp xúc với những người trong giới làm phim và hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất”, anh chia sẻ.

Hứa Vĩ Văn trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026, đồng thời chia sẻ về hành trình theo đuổi điện ảnh của các đạo diễn trẻ Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Nam diễn viên cũng cho rằng phim ngắn là bước đệm cần thiết với những đạo diễn chuẩn bị thực hiện phim đầu tay. Quá trình làm phim giúp họ nhận ra khoảng cách giữa ý tưởng và thực tế, từ đó tích lũy kinh nghiệm trước khi thử sức với những dự án dài hơi.

Hứa Vĩ Văn khuyên đạo diễn trẻ đừng ngại bắt đầu từ những công việc nhỏ

Từng có dịp cộng tác với nhiều đạo diễn trẻ, Hứa Vĩ Văn nhận thấy những người theo nghề bền bỉ thường trải qua nhiều vị trí khác nhau trong đoàn phim. Theo anh, kinh nghiệm thực tế giúp đạo diễn hiểu rõ công việc của mình, đồng thời có thêm góc nhìn về cách các bộ phận phối hợp trong quá trình sản xuất.

“Đa số những đạo diễn thành công đều đã trải qua nhiều công việc lớn nhỏ khác nhau. Họ từng làm trợ lý đoàn phim, trợ lý đạo diễn, rồi tham gia nhiều bộ phận để có trải nghiệm về không gian và môi trường làm phim”, anh nói.

Nam diễn viên cho rằng nếu chỉ muốn thực hiện bộ phim của riêng mình mà chưa từng trải qua thực tế ở trường quay, các đạo diễn trẻ có thể gặp không ít trở ngại.

“Khi tham gia một bộ phim, mình có thể nhìn thấy sản phẩm đến với khán giả như thế nào, có thành công hay không. Những điều đó sẽ giúp mình rút kinh nghiệm để sau này khi làm đạo diễn, mình có góc nhìn tốt hơn”, Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Hứa Vĩ Văn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lịch lãm, hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp Ảnh: Hồ Đăng Khoa

Từ kinh nghiệm của mình, anh khuyến khích những người trẻ có mong muốn trở thành đạo diễn chủ động tìm kiếm cơ hội làm việc trong các đoàn phim, không ngại bắt đầu từ những vị trí hỗ trợ. Theo Hứa Vĩ Văn, thành công của một bộ phim là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, không thể đến trong ngày một ngày hai.

Đạo diễn cần thuyết phục nhà đầu tư bằng năng lực

Đề cập bài toán kinh phí của các nhà làm phim trẻ, Hứa Vĩ Văn cho rằng thị trường hiện có nhiều hãng phim và nhà đầu tư, qua đó mở ra những cơ hội nhất định cho các dự án mới.

“Tôi nghĩ kinh phí không phải là vấn đề quá khó. Điều quan trọng là đạo diễn có thể thuyết phục nhà sản xuất tin tưởng, chọn mặt gửi vàng và dám đầu tư cho mình hay không”, anh nhận định.

Theo nam diễn viên, trước khi quyết định rót vốn, nhà sản xuất thường cân nhắc nhiều yếu tố. “Đam mê hay ước mơ thì ai cũng có, nhưng mình phải có kinh nghiệm, có sự thấu hiểu và những phán xét đúng đắn để nhà đầu tư, nhà sản xuất tin cậy, hỗ trợ mình thực hiện bộ phim”, anh nói.

Về việc tạo dấu ấn riêng, Hứa Vĩ Văn cho rằng các đạo diễn không nhất thiết phải vội khẳng định phong cách ngay từ những tác phẩm đầu tiên. Thay vào đó, họ cần hiểu rõ sở trường của bản thân để lựa chọn hướng đi phù hợp.

Đề cập cơ hội để đạo diễn trẻ có phim đạt doanh thu trăm tỉ đồng, Hứa Vĩ Văn cho rằng đây không nên là mục tiêu bắt buộc. Theo anh, điện ảnh Việt Nam đang có lợi thế khi nhận được sự ủng hộ của khán giả trong nước, qua đó tạo điều kiện để các nhà làm phim phát triển tác phẩm.

Tuy nhiên, nam diễn viên nhấn mạnh đạo diễn nên tập trung vào chất lượng tác phẩm thay vì quá chú trọng doanh thu. “Đừng bất chấp chạy theo doanh thu. Đó là công việc của nhà phát hành. Mình hãy chỉ làm tốt công việc của mình, làm tốt bộ phim thôi. Nếu bộ phim đủ tốt thì nhà phát hành sẽ có thể hỗ trợ đưa tác phẩm đến với khán giả”, Hứa Vĩ Văn nói.



