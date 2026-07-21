Diễn viên Quách Ngọc Tuyên vô địch pickleball phong trào ở Cần Thơ

F&B Pickleball Cup III vừa khép lại với thật nhiều cảm xúc, những trận đấu đẹp, những cái bắt tay thân tình và những mối quan hệ mới được kết nối.

Gala của giải tại nhà hàng Đăng Quân, khu công nghiệp Đại Ngân, đường Nguyễn Văn Cừ (Cần Thơ) với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ẢNH: TRUNG PHONG

F&B Pickleball Cup III thu hút hơn 200 VĐV đến từ TP.HCM, Cần Thơ và một số tỉnh ở miền Tây, thi đấu trên sân pickleball Nam Long II, khu đô thị Nam Long II - Center Lake (Cần Thơ). Giải thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ khi có sự xuất hiện và tham gia thi đấu của anh em nghệ sĩ đến từ TP.HCM: Long Đẹp Trai, Minh Luân, Sỹ Toàn, Đình Hiếu, Quách Ngọc Tuyên, Tân Trề, Hoàng Mèo, Lê Nam, Đỗ Minh Quân, TiTi…

VĐV chụp hình lưu niệm tại giải ẢNH: TRUNG PHONG

F&B Pickleball Cup III không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là nơi kết nối cộng đồng F&B, doanh nhân, đối tác và những người bạn cùng chung tinh thần sẻ chia, học hỏi, hợp tác và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến xã hội.

Diễn viên 8X Quách Ngọc Tuyên là cái tên khá mới trong giới nghệ sĩ chơi pickleball phong trào nhưng đã bất ngờ lên ngôi vô địch đôi nam newbie ẢNH: TRUNG PHONG

Giải còn ý nghĩa hơn khi đã cùng nhau thực hiện hoạt động thiện nguyện. Với sự đồng hành của Vựa cua Đăng Quân, Tân Đào Hoa Đảo và Đảo Quán (Cần Thơ) và sự ủng hộ của nhiều thương hiệu và bằng hữu, Ban tổ chức giải đã trao 50 phần quà dành cho bà con còn khó khăn ở phường Tân An (Cần Thơ), ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An.

Ban tổ chức giải đã trao 50 phần quà dành cho bà con còn khó khăn ở phường Tân An (Cần Thơ), ủng hộ 10 triệu đồng cho Quỹ khuyến học ẢNH: TRUNG PHONG

Anh Huỳnh Trung Phong, đại diện Ban tổ chức cảm ơn chân thành VĐV, khách mời, nghệ sĩ, đối tác, nhà tài trợ, đội ngũ trọng tài, truyền thông và bằng hữu đã dành thời gian quý báu tham dự, đồng hành cùng F&B Pickleball Cup III. Đặc biệt trong đó có đội ngũ nhân sự Vựa cua Đăng Quân, Tân Đào Hoa Đảo và Đảo Quán đã âm thầm làm việc phía sau hậu trường, từ những công việc nhỏ đến những hạng mục quan trọng để giải diễn ra thành công.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ở nội dung newbie, Ban tổ chức trao cúp vô địch cho cặp đôi: Quách Ngọc Tuyên - Quân (Đăng Quân); giải nhì là cặp đôi: Tài Ký Phương Nam - Dư Văn Thừa; đồng hạng ba: Hồ Kha - Huy Hưng Lợi, Tân Trề - Khánh SG.

Quách Ngọc Tuyên vô địch giải pickleball phong trào ở Cần Thơ ẢNH: TRUNG PHONG

Nội dung 4.2: vô địch: Phương Phạm - Anh Quang; nhì: Công - Song Nguyên SG; ba: Huỳnh Hoa - Hữu Hải, Đoàn Cường - Bình MQ.

Nội dung open phong trào: vô địch: Khánh Thùy - Việt XD; nhì: Vương Huyền - Thọ Trần; ba: Bảo Duy - Chí Hà, Hoàng Sơn - Phúc Thốt Nốt.