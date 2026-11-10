Diễn viên Trại buôn người cùng công an nhận diện chiêu trò của tội phạm mạng

Từ những bài đăng tuyển dụng với cú pháp "việc nhẹ lương cao", đánh vào tâm lý tìm việc làm hiện nay của nhiều sinh viên; hay đôi khi chỉ là câu chuyện nhận hàng từ shipper, những mối quan hệ tưởng chừng là vô hại cũng có thể khiến người trẻ bị lộ lọt thông tin cá nhân, vướng vào nhiều chiêu trò của tội phạm mạng.

Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cùng 2 diễn viên Thiết Yến và Hồ Hải Hiếu tại buổi tọa đàm ẢNH: THẾ DUY

Tại tọa đàm Tuổi trẻ ĐH Quốc gia TP.HCM nhận diện "dấu hiệu đỏ" trước bắt cóc và buôn bán người trực tuyến diễn ra mới đây ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, thành viên Tổ Nghị quyết 57, Trung tâm chỉ huy, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, chia sẻ về trường hợp đã từng có người bị lộ lọt thông tin cá nhân bởi các chiêu trò tinh vi của đối tượng lừa đảo mạng. Đối tượng lừa đảo bắt ép nạn nhân chuyển tiền nhiều lần, đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản…

Tại tọa đàm, sự xuất hiện của 2 diễn viên trong phim Trại buôn người là Thiết Yến và Hồ Hải Hiếu với những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế và góc nhìn từ bộ phim điện ảnh thu hút sự quan tâm của sinh viên.

"Vấn nạn của chiêu trò lừa đảo và bắt cóc trực tuyến ngày càng trở nên căng thẳng và nhiều hơn chứ không chỉ dừng ở một vài chiêu thức. Trong phim vẫn còn hạn chế về số lượng người bị lừa và các chiêu thức lừa đảo. Vì thế mọi người cần đặc biệt lưu ý đến các thông tin trên mạng xã hội", nam diễn viên Hồ Hải Hiếu nói.

Đồng quan điểm, diễn viên Thiết Yến cho rằng những lát cắt trên phim ảnh dù được lấy từ những câu chuyện có thật nhưng vẫn là góc nhìn chưa toàn cảnh về thực trạng này. "Trong phim thường có cái kết hạnh phúc, còn ngoài đời không phải lúc nào cũng được như thế", Yến nói.

Thiếu tá Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh nêu những nguyên tắc xử lý và cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng khi gặp phải tình huống lừa đảo và bắt cóc trực tuyến: "Trước tiên, chúng ta cần lưu lại số điện thoại của cảnh sát khu vực, chia sẻ số điện thoại này cho người thân để dễ dàng liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Tiếp đến, cần lưu vết lại những thông tin, bằng chứng lừa đảo để gửi cơ quan chức năng".

Thiếu tá Thịnh cũng đặc biệt lưu tâm về việc ngại chia sẻ của sinh viên ngày nay: "Chúng ta không được im lặng. Nếu một sinh viên im lặng, sẽ có thêm người thứ hai, thứ ba tiếp tục bị lừa đảo. Chúng ta cần bày tỏ với các thầy cô và phối hợp cơ quan chức năng để cùng nhau xử lý".

Lê Thị Thu Hiền, Chánh văn phòng Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết có nhiều cảm xúc sau khi được trực tiếp tham gia buổi tọa đàm. "Mình nhận được rất nhiều thông tin thực tế từ chia sẻ của chuyên gia và 2 diễn viên. Mình cũng thấy có nhiều tình huống mà mình chưa biết hoặc chưa được tiếp cận", Hiền nói.

Giữa tình hình không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp, bản thân Hiền cũng khó có thể lường trước kịch bản một ngày sẽ trở thành đối tượng bị nhắm đến trong các chiêu trò lừa đảo và bắt cóc trực tuyến, vì thế việc luôn giữ tỉnh táo và kiểm chứng các nguồn thông tin khi tiếp nhận là việc Hiền đặc biệt lưu tâm.