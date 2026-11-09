Phường An Khánh cảnh báo thủ đoạn dụ sinh viên tàng trữ, sử dụng ma túy

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9.11), UBND phường An Khánh (TP.HCM) phối hợp Hội Luật gia TP.HCM, Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em TP.HCM và Trường đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định về tội tàng trữ, sử dụng chất ma tuý, kết hợp tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử và trợ giúp giải đáp pháp lý miễn phí.

Tham dự chương trình có bà Trần Thị Thanh Thanh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường; đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM và đông đảo sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM.

Phiên tòa giả định về tội tàng trữ trái phép chất ma túy ẢNH: NI NA

Sinh viên tham gia phiên tòa giả định về ma tuý

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định xét xử vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Với sự tham gia của các vai diễn mô phỏng hoạt động của Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, luật sư bào chữa, bị cáo và những người có liên quan, phiên tòa tái hiện quá trình xét xử một vụ án hình sự, từ xét hỏi, tranh luận đến nghị án và tuyên án.

Tình huống được xây dựng từ hành vi của bị cáo Lê Quốc Thanh. Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 1.5.2026, Thanh mua một gói ma túy đá với giá 300.000 đồng từ một phụ nữ chưa rõ lai lịch để sử dụng.

Sau đó, Thanh bị công an phát hiện. Trong lúc lực lượng chức năng can thiệp, Thanh lén lấy gói ma túy trong túi quần ném xuống đường nhằm phi tang nhưng bị phát hiện, thu giữ. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM theo dõi phiên tòa giả định ẢNH: NI NA

Từ tình huống này, phiên tòa tái hiện diễn biến xét xử một vụ án hình sự, giúp sinh viên tìm hiểu hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trình tự xét xử và hậu quả pháp lý mà người vi phạm phải đối mặt.

Bạn Quốc Tuấn (sinh viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM) chia sẻ: "Em thấy phiên tòa giả định hôm nay khá thực tế. Qua buổi tuyên truyền, em biết thêm về các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và cũng chú ý hơn khi có ai đó nhờ cầm hộ đồ. Đây là những kiến thức cần thiết với em cũng như các bạn sinh viên".

Sinh viên đặt câu hỏi, trao đổi với luật sư tại chương trình ẢNH: NI NA

Cảnh báo ma túy núp bóng thuốc lá điện tử

Phát biểu tại chương trình, luật sư Lê Phan Minh Hiếu, đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM cảnh báo ma túy vẫn là hiểm họa đối với sức khỏe, tinh thần và đời sống xã hội. Các đối tượng phạm tội ngày càng sử dụng nhiều phương thức tinh vi để lôi kéo người trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, thông qua tâm lý tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc thiếu hiểu biết pháp luật.

Hiện các đối tượng có thể pha trộn ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử rồi giới thiệu sản phẩm vô hại để dụ dỗ người trẻ sử dụng. "Các bạn sinh viên cần đặc biệt cảnh giác, không thử sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, tránh bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ dẫn đến vi phạm pháp luật", luật sư Hiếu nhấn mạnh.

Luật sư tư vấn, giải đáp thắc mắc pháp lý miễn phí cho người tham dự ẢNH: NI NA

Bên cạnh phiên tòa, chương trình còn tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí. Các luật sư trực tiếp giải đáp thắc mắc của người tham dự về những vấn đề pháp luật quan tâm.

Thông qua hình thức phiên tòa giả định kết hợp tư vấn pháp luật, chương trình góp phần đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với sinh viên, giúp người trẻ nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy, nhận diện tác hại của thuốc lá điện tử và chủ động phòng tránh hành vi vi phạm pháp luật.