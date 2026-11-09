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    TP.HCM tổ chức countdown 4 ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông

    TP.HCM sẽ tổ chức sự kiện countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong 4 ngày, từ 28 - 31.12, khép lại chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí chào đón năm mới 2027.

    UBND TP.HCM vừa thống nhất tổ chức sự kiện đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2027 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, giải trí đáng chú ý trong chuỗi sự kiện cuối năm, hướng đến thời khắc chuyển giao giữa năm 2026 và năm 2027.

    Theo kế hoạch được UBND TP.HCM chấp thuận, chương trình do Công ty cổ phần sản xuất sân khấu và nội thất I.S.E.E thực hiện, theo ủy quyền của Công ty cổ phần Bóng đá TP.HCM.

    Địa điểm tổ chức trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn. Sự kiện chính thức diễn ra trong 4 ngày, từ 28 - 31.12. Sau đó, đơn vị tổ chức tiến hành tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng từ ngày 1 - 3.1.2027.

    TP.HCM tổ chức countdown 4 ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

    Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra sự kiện countdown đón năm mới 2027

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tổ chức. Các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, cấp phép, kiểm tra, giám sát để sự kiện diễn ra đúng quy định.

    Trước sự kiện countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM dự kiến có thêm nhiều hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn dịp cuối năm, đặc biệt là chương trình "Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn", do Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings thực hiện.

    Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 19 - 23 giờ 30 ngày 26.12, với thông điệp "Nghe thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật", quy tụ 27 nghệ sĩ Việt Nam.

    Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, dự kiến bắt đầu lúc 23 giờ 20. Pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực ven sông Sài Gòn, phường An Khánh.

    Ngoài ra, chuỗi hoạt động đại nhạc hội được triển khai tại 3 địa điểm gồm công viên bờ sông Sài Gòn và khu vực Ravo Park (phường An Khánh); vỉa hè đường Tôn Đức Thắng và phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Riêng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình có thời lượng 30 phút trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò dô.

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