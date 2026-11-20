VinFast Lux A2.0 là mẫu sedan đầu tiên của hãng ô tô Việt Nam, kích cỡ thuộc phân khúc hạng E nhưng giá bán chỉ ngang xe cỡ C và D. Thời điểm năm 2022, VinFast dừng sản xuất xe xăng, chuyển qua định hướng làm ô tô điện khiến nhiều người tiếc nuối bởi các dòng xe xăng của hãng mang lại khá nhiều cảm xúc. Dù đã bị khai tử nhưng đến nay, Lux A2.0 vẫn là mẫu xe được nhiều khách hàng mua ô tô cũ săn tìm.

VinFast Lux A2.0 bị khai tử vào năm 2022 để dồn lực phát triển xe điện ẢNH: HÀ QUÂN

Tham khảo thị trường ô tô qua sử dụng, VinFast Lux A2.0 đang có giá bán lại chỉ khoảng 500 triệu đồng, tùy phiên bản và năm sản xuất. Mức giá này ngang ngửa các mẫu sedan hạng B đời mới hiện nay. Vậy, điều gì ở mẫu xe này hấp dẫn khách Việt dù đã chính thức khai tử?

Vận hành vượt trội trong tầm giá 500 triệu đồng

Vừa mua chiếc Lux A2.0 Plus đời 2021 với giá 480 triệu đồng, anh Đặng Minh Hiền chia sẻ: "Trước khi mua, tôi có tìm hiểu rất kỹ về dòng xe này và có thể tin chắc rằng trong tầm giá 500 triệu, khó có chiếc sedan mua mới nào qua được mẫu xe này về khả năng vận hành".

Thực tế, Lux A2.0 sử dụng động cơ xăng 2.0 lít tăng áp, kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Hai bản Tiêu chuẩn, Nâng cao (Plus) đạt 174 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm; bản Cao cấp (Premium) mạnh hơn với 228 mã lực và 350 Nm. Thông số này ngang ngửa các mẫu xe sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0 lít hoặc 2.5 lít.

Bên cạnh hệ truyền động, kích thước là một điểm tạo khác biệt. Lux A2.0 dài 4.973 mm, rộng 1.900 mm và có trục cơ sở 2.968 mm, ngang ngửa nhiều mẫu sedan thuộc phân khúc hạng E như BMW 5 Series, Mercedes E-Class hay Audi A6... Với ngân sách khoảng 500 triệu đồng, người mua có thể tiếp cận một chiếc xe có "thân hình" gần 5 mét, thay vì chỉ cân nhắc các mẫu sedan nhỏ, phân khúc cỡ B.

Lux A2.0 có kích thước ngang ngửa các mẫu sedan hạng sang cỡ E như BMW 5 Series, Mercedes E-Class... ẢNH: HÀ QUÂN

Anh Cao Minh Sơn, chủ xe Lux A2.0 đời 2022, nhận xét: "Lux A2.0 là chiếc xe vận hành đầm, bốc và khá linh hoạt khi cần tăng tốc, vượt xe". Dù vậy, anh thừa nhận xe khá khó xoay trở trong đô thị vì kích thước lớn, bù lại đi cao tốc, đường dài thoải mái.

Đó là một sự đánh đổi. Chiều dài gần 5 mét và bề rộng 1,9 mét tạo ra không gian, dáng vóc bề thế, nhưng cũng đòi hỏi người lái tính toán nhiều hơn khi quay đầu, ghép xe vào chỗ đỗ hoặc đi qua những tuyến đường hẹp.

Những đánh đổi khi mua VinFast Lux A2.0 cũ

Bên cạnh khả năng vận hành, yếu tố cần cân nhắc là hệ thống điện tử, phần mềm và chi phí sử dụng. Anh Hiền cũng cho rằng "phần mềm của dòng Lux A2.0 chưa quá hoàn thiện, vẫn còn một số lỗi vặt trong phạm vi chấp nhận được".

Ngoài ra, mẫu sedan dùng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp do hãng công bố khoảng 8,3 - 8,4 lít/100 km tùy phiên bản, trong đô thị khoảng 11 lít/100 km. Vận hành thực tế có thể cao hơn tùy vào điều kiện di chuyển, cách lái xe. Vì thế, giá mua dễ tiếp cận không đồng nghĩa chi phí vận hành cũng thấp.

Phần mềm của Lux A2.0 có độ hoàn thiện chưa quá cao nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận ẢNH: HÀ QUÂN

Việc Lux A2.0 ngừng sản xuất cũng khiến nhiều người quan tâm tới bảo dưỡng, sửa chữa. VinFast hiện công bố chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Hãng từng cam kết chuẩn bị phụ tùng phục vụ xe xăng sau khi dừng kinh doanh.

Ở góc độ kỹ thuật, anh Nguyễn Ngọc Châu, kỹ thuật viên ô tô tại TP.HCM, đánh giá cao kết cấu hệ thống treo của Lux A2.0. Theo anh, xe dùng treo trước tay đòn kép; treo sau độc lập 5 liên kết và có kết cấu cơ khí khá chắc chắn, phù hợp điều kiện đường sá Việt Nam hơn Lux SA2.0.

Khi mua xe cũ, người dùng cũng nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng hãng và các vấn đề liên quan đến đâm đụng, ngập nước để đảm bảo tìm được chiếc xe phù hợp trong tầm giá.