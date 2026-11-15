Thấp hơn 43 triệu so với bản cũ, VinFast VF 6 mới khác biệt ra sao?

VinFast VF 6 mới vừa trình làng tại Việt Nam có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm trước đó. Đáng chú ý, tên gọi bản Eco và Plus trước kia nay đổi thành Comfort và Premium, giá bán lần lượt 646 triệu và 715 triệu đồng. So với giá bản tiền nhiệm trước đó, VF 6 bản tiêu chuẩn đang thấp hơn 43 triệu, trong khi bản cao cấp thấp hơn 34 triệu đồng.

Dưới đây là một số thay đổi đáng chú ý của VF 6 mới so với bản cũ:

Thiết kế ngoại hình

VF 6 mới vẫn giữ vóc dáng SUV cỡ B với phần mái vuốt về sau. Khác biệt dễ nhận thấy là đèn chiếu sáng chính chuyển từ bố trí ngang sang dạng đặt dọc. Cản trước, cản sau, đèn hậu được tinh chỉnh; tay nắm cửa chuyển sang dạng bán ẩn.

VinFast VF 6 mới tinh chỉnh hệ thống đèn LED trước và tay nắm cửa dạng bán ẩn ẢNH: VINFAST

Ngoài ra, bản Comfort sử dụng mâm 17 inch trong khi bản Premium dùng mâm 19 inch thay đổi kích thước với ốp phối khí động học. Kích thước VF 6 mới với chiều dài, rộng, cao lần lượt 4.246 x 1.827 x 1.616 (mm). Kích thước này dài hơn 5 mm, hẹp hơn 7 mm, cao hơn 36 mm so với bản cũ. Trục cơ sở giữ nguyên 2.730 mm. Khoảng sáng gầm tăng từ 170 mm lên 190 mm, thuận tiện hơn khi đi qua đoạn đường gồ ghề.

Nội thất thêm tiện nghi

Khoang lái được làm mới với táp-lô trải ngang, vô-lăng hai chấu tương tự VF 8 đời mới. Màn hình trung tâm hướng thẳng ra phía sau thay vì xoay về người lái như trước, màn hình kỹ thuật đặt sau vô-lăng thay cho HUD trước đây. Hàng nút bấm vật lý dưới cửa gió cũng được lược bỏ.

Nội thất VF 6 mới có sự thay đổi so với trước theo hướng tinh gọn hơn ẢNH: VINFAST

Bản Premium bổ sung cốp điện, âm thanh 8 loa cao cấp, lọc không khí Combi 1.0 cùng sạc không dây và trợ lý ảo tiếng Việt. Tuy nhiên, không phải mọi trang bị đều xuất hiện trên Comfort.

Cụ thể, bản Comfort chỉ có màn hình 10 inch, nhỏ hơn loại 12,9 inch trên Eco cũ. Số túi khí giảm từ 4 xuống 2 và không có cốp điện. Premium có 6 túi khí, so với cấu hình 7 túi khí từng công bố trên Plus tiền nhiệm.

Như vậy, xe bổ sung tiện nghi ở bản cao cấp, song cũng tinh giản trang bị trên bản tiêu chuẩn.

Phạm vi di chuyển tăng, hệ thống treo thay đổi

VinFast VF 6 mới trang bị một mô-tơ điện nhưng công suất giảm xuống còn 174 mã lực và 250 Nm cho cả hai phiên bản Comfort và Premium. Trong khi đó, VF 6 cũ bản Plus có công suất mô-tơ điện lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Mức giảm tương đương 27 mã lực và 60 Nm.

Bộ pin dung lượng 59,6 kWh trước kia tăng thêm 0,4 kWh và theo chuẩn NEDC, VF 6 Comfort có phạm vi di chuyển lên tới 510 km sau mỗi lần sạc, tăng 25 km so với bản Eco trước đây; bản Premium đạt 480 km, tăng 20 km so với Plus. Quãng đường thực tế còn phụ thuộc tải trọng, tốc độ và điều kiện vận hành.

Phạm vi di chuyển VF 6 bản Comfort lên tới 510 km theo chuẩn NEDC ẢNH: VINFAST

Đáng chú ý, treo sau chuyển từ đa liên kết sang trục xoắn trên cả hai bản. Trục xoắn có cấu tạo đơn giản, thường tiết kiệm chi phí; đa liên kết linh hoạt hơn trong việc tinh chỉnh chuyển động bánh xe.

Như vậy, VF 6 mới thay đổi theo hướng cải thiện thiết kế, tiện nghi và phạm vi hoạt động, song có sự đánh đổi về công suất bản cao, túi khí và hệ thống treo. Với giá bán thấp hơn tương đối so với trước đây, dự kiến mẫu xe này sẽ tiếp tục "làm mưa, làm gió" trong phân khúc SUV cỡ B.