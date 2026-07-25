Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn trứng mỗi ngày?

Theo tiến sĩ Allison Herries, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 1 - 2 quả trứng mỗi ngày một cách an toàn. Trứng cung cấp protein, vitamin cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, theo Verywell Health.

Hỗ trợ tăng cường cơ bắp

Một trong những lợi ích nổi bật của trứng là giúp duy trì và phát triển khối cơ. Protein là dưỡng chất cần thiết để xây dựng và phục hồi cơ bắp, trong khi trứng còn cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu, choline, selen và vitamin nhóm B.

Theo tiến sĩ Herries, khi kết hợp với các bài tập tăng sức mạnh, việc bổ sung protein từ trứng, đặc biệt là trứng nguyên quả, có thể giúp tăng khối lượng cơ bắp hiệu quả hơn.

Trứng cung cấp protein, vitamin cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Giảm nguy cơ tiểu đường, ung thư và bệnh tim mạch

Trứng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Nhờ đó, thực phẩm này có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa cùng nhiều dưỡng chất trong trứng còn giúp giảm viêm. Một số nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng hằng ngày có các chỉ số viêm được cải thiện. Phần lớn các dưỡng chất này tập trung ở lòng đỏ.

Hỗ trợ giảm cân

Nhờ giàu protein nhưng tương đối ít calo, trứng cũng là thực phẩm phù hợp với người muốn giảm cân.

Ăn trứng vào bữa sáng có thể giúp tạo cảm giác no lâu hơn, giảm nồng độ hoóc môn gây đói ghrelin, từ đó hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ trong suốt cả ngày.

Có thể giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim

Một số nghiên cứu cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Tuy nhiên, mối liên hệ giữa trứng và sức khỏe tim mạch vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Lòng đỏ trứng chứa lượng cholesterol khá cao, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy ăn trứng không làm tăng cholesterol trong máu ở đa số người khỏe mạnh, thậm chí còn có thể làm tăng cholesterol tốt (HDL).

Ở chiều ngược lại, cũng có nghiên cứu ghi nhận việc tiêu thụ nhiều trứng trong thời gian dài có liên quan đến mức cholesterol cao hơn. Vì vậy, những người cần hạn chế cholesterol có thể cân nhắc ưu tiên lòng trắng trứng.

Những ai cần thận trọng khi ăn trứng?

Mặc dù trứng là thực phẩm bổ dưỡng, tiến sĩ Herries cho biết một số người vẫn cần theo dõi lượng trứng tiêu thụ do lòng đỏ chứa nhiều cholesterol.

Những người có cholesterol máu cao, mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc mang các yếu tố nguy cơ tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi duy trì thói quen ăn trứng mỗi ngày, theo Verywell Health.