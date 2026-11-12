Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn thường xuyên ăn bắp cải?

Việc thường xuyên đưa bắp cải vào thực đơn cũng là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, theo trang sức khỏe Health.

Kiểm soát cân nặng

Bắp cải chứa ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp cơ thể no lâu hơn. Nhờ đó, loại rau này phù hợp với người muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Bắp cải cũng có giá thành rẻ và dễ kết hợp trong các bữa ăn.

Bắp cải chứa chất xơ và các dưỡng chất có đặc tính chống viêm, góp phần bảo vệ tim mạch ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Kiểm soát huyết áp

Bắp cải cung cấp kali, khoáng chất giúp duy trì hoạt động của cơ bắp, dây thần kinh và nhịp tim.

Kali còn hỗ trợ cân bằng tác động của natri trong cơ thể. Khi natri tích tụ quá nhiều, huyết áp có thể tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Duy trì sức khỏe xương

Vitamin K trong bắp cải đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương. Thiếu dưỡng chất này có thể làm tăng nguy cơ loãng xương và các vấn đề chảy máu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bắp cải chứa chất xơ và các dưỡng chất có đặc tính chống viêm, góp phần bảo vệ tim mạch.

Nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh năm 2021 cho thấy phụ nữ từ 74 tuổi trở lên ăn nhiều rau cải có nguy cơ vôi hóa động mạch chủ bụng thấp hơn 46%.

Giảm viêm trong cơ thể

Bắp cải chứa các hợp chất chống oxy hóa gọi là isothiocyanate. Những chất này giúp chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng năm 2014 cũng ghi nhận việc ăn rau cải giúp giảm các dấu hiệu viêm ở người từ 20 đến 40 tuổi.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C trong bắp cải giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực vật, hỗ trợ sản xuất collagen và làm lành vết thương. Dưỡng chất này còn góp phần duy trì hoạt động của hệ miễn dịch.

Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ giúp giảm táo bón, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm cholesterol toàn phần.

Có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Bắp cải chứa glucosinolate, hợp chất có chứa lưu huỳnh. Khi vào cơ thể, chất này phân giải thành những hợp chất có tiềm năng hỗ trợ chống ung thư. Tuy nhiên, ăn bắp cải không thể ngăn ngừa hoàn toàn căn bệnh này.

Lưu ý khi ăn bắp cải

Người trưởng thành có thể ăn khoảng 1 - 2 chén bắp cải nấu chín mỗi ngày, tùy nhu cầu và khẩu phần tổng thể; nên kết hợp đa dạng các loại rau để cân bằng dinh dưỡng. Người đang dùng thuốc chống đông máu warfarin nên hỏi bác sĩ trước khi tăng lượng bắp cải trong khẩu phần. Vitamin K trong rau có thể làm giảm hiệu quả của thuốc. Ngoài ra, nên ăn bắp cải với lượng vừa phải để tránh đầy bụng, đau bụng do chất xơ.