Điều giản dị mà bệnh nhân Chợ Rẫy ao ước suốt những ngày nằm viện

Mỗi sáng thứ ba, bệnh nhân lại được mời đến một góc nhỏ ở Nhà nghỉ thân nhân để gội đầu miễn phí. Tại đây, các cô bác không chỉ được gội rửa mái tóc cho sạch sẽ, thoải mái mà còn được xoa dịu tinh thần, tiếp thêm niềm tin để vững vàng hơn trong hành trình chống chọi bệnh tật.

Xoa dịu nỗi đau từ điều nhỏ bé

Chúng tôi tìm đến Nhà nghỉ thân nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy vào một sáng thứ ba. Ở cuối dãy hành lang đông đúc, có một góc nhỏ nhưng ấm áp lạ thường - nơi những bệnh nhân được các tình nguyện viên gội đầu một cách ân cần, chu đáo.

Hơn 10 giờ sáng, sau khi kết thúc lớp yoga chữa lành, những bệnh nhân lần lượt được mời đến không gian ấy để gội đầu miễn phí. Việc tưởng chừng đơn giản trong đời sống thường nhật lại trở thành niềm ao ước của nhiều người đang nằm viện lâu ngày.

Bệnh nhân vui mừng khi được tình nguyện viên gội đầu ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong góc nhỏ, chúng tôi gặp bà V.T.N (79 tuổi, quê ở Đắk Lắk) đang được một tình nguyện viên chăm chút gội rửa mái tóc. Từ ngày mắc ung thư vú, Bệnh viện Chợ Rẫy trở thành điểm đến quen thuộc của bà. Lần này, bà lại bắt xe từ Đắk Lắk xuống TP.HCM để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

Mái tóc thưa vì hóa trị được đôi tay dịu dàng của tình nguyện viên nhẹ nhàng gội rửa. Vừa trải qua chặng đường dài mệt mỏi, bà khẽ nhắm mắt, tận hưởng trọn vẹn cảm giác thư thái đã lâu lắm mới có lại được.

"Ở bệnh viện lâu ngày, tôi chỉ ao ước được gội đầu cho sạch sẽ, thoải mái. Có khi cả tuần không được gội, ngứa ngáy lắm mà không dám than. Hôm nay được gội kỹ càng, cả người nhẹ hẳn, tinh thần cũng sảng khoái lắm", bà cười thật tươi rồi nói.

Sau nhiều ngày nằm viện, cụ bà mới có được một lần gội đầu thoải mái ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà chợt ngập ngừng, giọng nhỏ lại: "Thật ra tôi cũng ngại lắm, tóc rụng nhiều, sợ làm phiền các cháu. Ở quê, tôi quen tự lo cho mình, không ngờ nằm viện lại nhận được sự quan tâm quý báu đến vậy".

Ngồi cạnh đó, bà H.E (52 tuổi, ở Đồng Tháp) vừa rời lớp yoga chữa lành, được các tình nguyện viên dìu đến khu vực gội đầu miễn phí. Thân thể bà gầy rộc, đôi mắt trũng sâu vì những đêm dài mất ngủ. Mái tóc lưa thưa, bết lại vì xạ trị khiến bà càng trở nên tiều tụy hơn.

"Lúc còn khỏe mạnh, tôi chưa bao giờ nghĩ một lần gội đầu lại trở nên quý giá đến thế. Từ ngày nằm viện, truyền dịch liên miên, tóc tai bết lại mà không gội được, tôi tủi thân lắm. Giờ được các em chăm chút gội cho, tôi thấy rất thoải mái", bà H.E bày tỏ.

Cụ ông vui mừng khi được tình nguyện viên ân cần gội đầu ẢNH: HOÀI NHIÊN

Ông Đ.V.T (66 tuổi, ở Đồng Nai) cũng vừa kết thúc buổi tập yoga, chậm rãi bước đến khu vực gội đầu. Ông mới phát hiện ung thư trực tràng từ đầu tháng 9.2025, mọi thứ còn bỡ ngỡ, lo lắng. Ban đầu, ông còn ngần ngại, cứ đứng từ xa nhìn, sợ mái tóc thưa rụng của mình sẽ khiến người khác ái ngại.

Khi được các tình nguyện viên ân cần mời gọi, ông mới rụt rè ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Ông bộc bạch: "Khi nghe bác sĩ nói mắc bệnh hiểm nghèo, tôi hụt hẫng lắm. Nhưng rồi nhìn quanh, thấy bao người cũng đang kiên cường chống chọi, lại được các bạn trẻ ở đây quan tâm, lòng tôi cũng dần dịu lại. Hôm nay được tình nguyện viên chăm sóc như vậy, tôi thấy xúc động lắm".

Nỗ lực hỗ trợ bệnh nhân

Chị Lê Thị Kim Chi (40 tuổi, ở phường An Lạc, TP.HCM) cúi mình, đôi tay dịu dàng nâng niu từng lọn tóc thưa của bệnh nhân. Là tình nguyện viên tham gia hoạt động gội đầu miễn phí tại bệnh viện, chị đã quen với việc chăm sóc mái tóc cho bệnh nhân, kiên nhẫn chăm chút cho từng người như chăm sóc chính người thân của mình.

Chị luôn cẩn thận quan sát thật kỹ, xem trên da đầu của bệnh nhân có vết thương hay chỗ nào nhạy cảm để điều chỉnh động tác. Với những bệnh nhân còn yếu, chị cùng các tình nguyện viên lại mang dụng cụ đến tận phòng bệnh để gội đầu cho họ.

Tình nguyện viên tận tình gội đầu cho bệnh nhân ngay tại giường bệnh ẢNH: BVCC

Trong môi trường bệnh viện, việc gội đầu bằng nước thường bất tiện nên chị Chi và các tình nguyện viên chọn dầu gội khô để vừa làm sạch vừa tiện lợi. Đôi bàn tay chị chậm rãi xoa đều, kết hợp những động tác mát - xa nhẹ để giúp bệnh nhân thoải mái, thư giãn hơn. Thấy mái tóc mỏng manh của bệnh nhân rụng nhiều, chị không khỏi xót xa, chỉ biết dịu dàng hơn nữa để người bệnh không thêm chạnh lòng.

Chị bộc bạch: "Mỗi lần thấy các cô bác nở nụ cười, lòng tôi cũng vui theo. Có người còn nắm chặt tay tôi rưng rưng cảm ơn, khiến tôi càng thấm thía rằng công việc mình làm tuy nhỏ bé nhưng thật sự ý nghĩa".

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ cuối tháng 8.2025, bệnh viện đã tích hợp hoạt động gội đầu miễn phí cho bệnh nhân vào sau buổi tập yoga chữa lành.

Trước đó, từ năm 2017, Phòng Công tác xã hội đã khởi xướng chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" với các hoạt động chính như: ca nhạc, cắt tóc, gội đầu và bữa ăn yêu thương. Trong đó, gội đầu được đông đảo bệnh nhân yêu thích nên ông Hiển đã quyết định bổ sung hoạt động này sau mỗi buổi yoga.

Bên cạnh đó, đối với những bệnh nhân không thể trực tiếp tham gia hoạt động, tình nguyện viên sẽ đến tận phòng bệnh để gội đầu cho họ.

Chương trình yoga chữa lành tích hợp hoạt động gội đầu miễn phí được tổ chức vào thứ ba hằng tuần. Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp Công ty dược phẩm Phúc Thiện để triển khai chương trình. Mỗi buổi thường có 3 tình nguyện viên tham gia, phục vụ từ 10 - 15 bệnh nhân.

Theo ông Hiển, bệnh viện không chỉ chú trọng điều trị chuyên môn y khoa mà còn quan tâm nuôi dưỡng tinh thần cho người bệnh. Khi tinh thần được nâng đỡ, bệnh nhân không chỉ thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn mà kết quả điều trị cũng tiến triển tốt hơn.

"Dù đây chỉ là một hoạt động nhỏ nhưng lại mang đến sự hỗ trợ quý giá cho bệnh nhân và thân nhân. Chúng tôi tâm niệm, từng điều nhỏ bé nếu được vun đắp mỗi ngày sẽ tạo nên nguồn động viên lớn lao, giúp bệnh nhân thêm vững vàng trên hành trình điều trị", ông Hiển cho hay.

Bên cạnh hoạt động gội đầu miễn phí, Bệnh viện Chợ Rẫy còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm đồng hành cùng bệnh nhân trong quá trình điều trị như: chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bếp ăn yêu thương, đồng hành cùng bệnh nhân suy thận, gian hàng yêu thương, dịch vụ lưu trú tại nhà nghỉ thân nhân của bệnh nhân…