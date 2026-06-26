Điều kỳ diệu cho Cabo Verde

T RẬN ĐẤU ĐỂ ĐỜI

Ngày 10.3.2025, cả nước Cabo Verde vỡ òa sung sướng khi đội nhà đánh bại Eswatini 3-0 để chính thức đoạt vé dự World Cup 2026, khép lại vòng loại khu vực châu Phi với ngôi đầu bảng D, xếp trên ông lớn Cameroon.

Nhưng có lẽ ngay ở thời khắc hân hoan đó, những CĐV lạc quan nhất của quần đảo hơn 500.000 dân này cũng không dám mơ đến những gì "Cá mập xanh" đang làm được ở World Cup 2026. Sau 2 trận đầu, họ đã bất bại trước 2 nhà cựu vô địch, gồm đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm này Tây Ban Nha và cựu vương Uruguay. Không chỉ thế, thầy trò HLV Pedro Brito (biệt danh Bubista) còn hướng đến điều phi thường là đánh bại Ả Rập Xê Út để có chiến thắng đầu tiên, và ghi tên mình vào vòng 32 đội.

Ảnh: TV360

Cabo Verde có nhiều cơ hội để đi tiếp tại World Cup 2026 Ảnh: REUTERS

Niềm tin vào bản thân đã giúp thầy trò HLV Bubista đứng vững trước sức ép kinh hoàng của Tây Ban Nha. Đá với Uruguay, Cabo Verde cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Vào sáng 27.6, sự tự tin sẽ càng lớn hơn khi Cabo Verde gặp đối thủ vừa sức Ả Rập Xê Út. Hiện "Cá mập xanh" đang có 2 điểm trong tay, nên chỉ cần chiến thắng thì họ sẽ tiếp tục làm nên lịch sử.

Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của Ả Rập Xê Út (1 điểm) vẫn còn nếu họ giành chiến thắng, nên đây sẽ là trận đấu rất hấp dẫn. Vì thế, Ả Rập Xê Út sẽ chơi với quyết tâm cao để giải mã Cabo Verde.

C HỦ ĐỘNG TẤN CÔNG

Ở lượt đấu cuối diễn ra cùng giờ, kết quả giữa Cabo Verde gặp Ả Rập Xê Út và Uruguay gặp Tây Ban Nha sẽ ảnh hưởng đến việc đi tiếp của cả 4 đội. Tây Ban Nha đang nắm lợi thế rất lớn về điểm số lẫn tâm lý, còn Uruguay chỉ có một con đường là phải thắng. Lamine Yamal trở lại ấn tượng nơi cánh phải giúp hàng công La Roja thể hiện đẳng cấp của mình. Ở vị trí trung phong, Mikel Oyarzabal đang cho thấy mình lợi hại như thế nào với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo trước Ả Rập Xê Út. Lấn cấn duy nhất của HLV Luis de la Fuente nằm ở cánh trái, nơi những Alex Baena, Gavi, Ferran Torres đều đang gặp khó khăn. Nico Williams có thể trở lại đội hình chính nhưng phong độ vẫn là dấu hỏi. Thực tế đây cũng chính là hạn chế lớn nhất có thể ngăn cản La Roja đăng quang mùa hè này.

Vì sao các đội châu Á vẫn chật vật ở World Cup 2026?

Nếu Tây Ban Nha tái hiện được hiệp 1 đỉnh cao như trận thắng Ả Rập Xê Út thì sẽ rất khó cho Uruguay, khi đại diện Nam Mỹ vắng Ronald Araujo và Giorgian de Arrascaeta do chấn thương.

Trong trường hợp Uruguay thắng Tây Ban Nha với cách biệt tối thiểu, Cabo Verde hoàn toàn có thể mơ về ngôi nhất bảng H nếu thắng Ả Rập Xê Út cách biệt từ 2 bàn trở lên. Để thực hiện được tham vọng của mình, HLV Bubista sẽ cần chiến thuật hợp lý để Cabo Verde có thể cuốn Ả Rập Xê Út theo nhịp độ chơi bóng ưa thích của mình. "Cá mập xanh" có sức mạnh, tốc độ, kinh nghiệm và khát khao của dàn cầu thủ chất lượng nên hứa hẹn sẽ tạo thêm cảm xúc cho người xem.