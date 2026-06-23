Cabo Verde kéo dài kỳ tích

Không ngoài dự đoán khi siêu sao trẻ Lamine Yamal trở lại đội hình chính đã giúp Tây Ban Nha hoàn toàn lột xác ở bảng H, với hiệp 1 hay bậc nhất World Cup 2026. "Bò tót" thắng dễ Ả Rập Xê Út 4-0 để đoạt ngôi đầu bảng H trong ngày Oyarzabal kiến tạo để Yamal mở tỷ số ở phút thứ 10 trước khi tự mình lập cú đúp. Nhưng phần kịch tính nhất chỉ đến sau đó, khi Cabo Verde và Uruguay tạo ra cuộc rượt đuổi hấp dẫn, khép lại với tỷ số 2-2 khó tin. Kevin Pina với quả đá phạt tuyệt đẹp từ hơn 30 m mở tỷ số ở phút 21 đã đánh dấu bàn thắng lịch sử đầu tiên của Cabo Verde tại World Cup. Đến phút 61, Helio Varela chỉ sau 2 phút 16 giây vào sân thay người đã gỡ hòa 2-2 để mở ra cục diện ít ai dám ngờ: quốc đảo chỉ hơn 600.000 người vẫn bất bại trước 2 cựu vô địch thế giới.

Cabo Verde tiếp tục là bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thậm chí, đội bóng có biệt danh "Cá mập xanh" nắm quyền tự quyết để mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình ở vòng knock-out. Ở 2 trận đá cùng lúc 7 giờ ngày 27.6, Cabo Verde sẽ gặp đội yếu nhất bảng H là Ả Rập Xê Út trong khi Uruguay phải gặp ĐKVĐ EURO 2024 Tây Ban Nha. Trận đấu đầu tiên sẽ rất hấp dẫn, hứa hẹn giàu tính mở vì mang theo cơ hội cho cả Cabo Verde và Ả Rập Xê Út: ai thắng sẽ mở ra cơ hội đi tiếp. Viễn cảnh Uruguay và Cabo Verde nếu thắng sẽ đoạt 2 vị trí đầu bảng H sẽ buộc Tây Ban Nha cảnh giác, ngăn cản tham vọng lật ngược thế cờ của Uruguay.

Tâm điểm của mọi sự chú ý đang đổ dồn vào tân binh Cabo Verde (hạng 67 trước World Cup 2026), với màn thể hiện cho thấy họ đang tạo ra những bất ngờ như mơ. "Cá mập xanh" đã đẩy Uruguay vào thế khó khăn vô cùng. Đặc biệt, nếu Cabo Verde có thể đoạt ngôi nhì bảng H, khi vào vòng trong sẽ gặp đội nhì bảng J, khả năng rất cao là Argentina. Vozinha và đồng đội của mình sẽ đối đầu với Messi tại vòng knock-out, với họ thì đấy là giấc mơ.

Bảng G cũng đang chứng kiến cục diện hấp dẫn khi cả 4 đội bóng đều còn cơ hội đi tiếp sau 2 loạt trận. Trong trận đấu diễn ra sáng 22.6, ngôi sao Mohamed Salah ghi bàn giúp Ai Cập thắng ngược New Zealand 3-1 và đoạt ngôi đầu. Dù để đối thủ mở tỷ số sau cú đánh đầu của Surman ở phút 15, nhưng 3 bàn thắng của Mostafa Ziko, Mohamed Salah và Trezeguet trong hiệp 2 giúp Ai Cập lội ngược dòng thành công. Trước đó, Iran cũng gây bất ngờ khi xuất sắc cầm hòa Bỉ 0-0. Với kết quả này, Ai Cập đang dẫn đầu bảng G với 4 điểm; Iran có cùng 2 điểm với Bỉ nhưng xếp trên nhờ ghi bàn nhiều hơn (2 so với 1); New Zealand xếp chót với 1 điểm. Ở lượt cuối, New Zealand phải thắng Bỉ nếu muốn đi tiếp, còn Ai Cập chỉ cần hòa Iran là đoạt vé vào vòng 32 đội.