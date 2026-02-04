Điều tra hiệu trưởng, kế toán trường tiểu học 'thụt két' hơn 1,3 tỉ đồng

Thời gian qua, tập thể giáo viên Trường tiểu học số 2 Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đã làm đơn tố cáo hiệu trưởng và kế toán nhà trường có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, thu - chi tài chính.



Theo đó, người bị tố cáo là ông Lê Văn Kha, hiệu trưởng và bà Lê Thị Tuyết Sương, kế toán. Tiếp nhận đơn tố cáo, UBND xã Phù Mỹ Đông đã lập tổ công tác xác minh, xử lý. Kết quả cho thấy, về thu - chi tiền học tiếng Anh khối lớp 1 và 2, nhà trường có thu tiền từ phụ huynh nhưng kế toán lại sử dụng nguồn ngân sách chi thường xuyên để trả lương cho giáo viên hợp đồng với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Tập thể Trường tiểu học số 2 Mỹ Thắng tố cáo hiệu trưởng, kế toán có nhiều sai phạm trong việc thu chi ẢNH: C.T.V

Đáng chú ý, nhà trường không bố trí thủ quỹ, toàn bộ công tác thu - chi tài chính do kế toán thực hiện. Kế toán đồng thời sử dụng tài khoản và chữ ký số của hiệu trưởng để duyệt chứng từ tài chính.

Qua kiểm tra kinh phí hoạt động thường xuyên từ năm 2024 đến ngày 30.9.2025, tổ công tác phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, hiệu trưởng và kế toán đã hợp thức hóa chứng từ, rút tiền sử dụng cá nhân với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Trong đó, lập hồ sơ khống gửi Kho bạc Nhà nước để rút hơn 297 triệu đồng không có chứng từ giấy; bà Lê Thị Tuyết Sương thừa nhận lập chứng từ không đúng sự thật, mua hóa đơn khống để chi cho cá nhân hơn 665 triệu đồng. Ngoài ra, kế toán còn được xác định đã chiếm đoạt tiền thuê giáo viên tiếng Anh hơn 25 triệu đồng.

Ban giám hiệu xác nhận các khoản chi sai quy định hơn 246 triệu đồng. Tổ công tác cũng phát hiện thêm số tiền chi khống qua rà soát toàn bộ viên chức hơn 107 triệu đồng.

Phần lớn số tiền sai phạm được chuyển vào tài khoản của người thân kế toán (chồng, con, em ruột) với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Về mua sắm trang thiết bị giảng dạy, tổ công tác xác định phần lớn trang thiết bị trong năm học 2024 – 2025 không đúng thực tế, thiếu nhiều so với chứng từ đã thanh toán tại Kho bạc Nhà nước.

UBND xã Phù Mỹ Đông kết luận, kế toán Trường tiểu học số 2 Mỹ Thắng chịu trách nhiệm trực tiếp, chính trong việc cố ý lập khống chứng từ, mua hóa đơn, sử dụng trái phép chữ ký số của hiệu trưởng, chuyển tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân và người nhà, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Mỹ Thắng, chịu trách nhiệm người đứng đầu khi buông lỏng quản lý tài chính, thiếu kiểm tra, giám sát; giao kế toán giữ chữ ký số trái quy định, ký duyệt chứng từ khống, tạo điều kiện cho kế toán chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông, cho biết địa phương đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để điều tra, làm rõ. Khi có kết quả chính thức sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.



