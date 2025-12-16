Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Điều tra nghi án nữ sinh lớp 8 bị bạn đâm tử vong

Minh Hải
Minh Hải
16/12/2025 21:07 GMT+7

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra nghi án nữ sinh lớp 8 bị bạn nữ dùng dao đâm tử vong.

Ngày 16.12, thông tin từ Công an xã Bình Minh (Ninh Bình) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ nữ sinh lớp 8 (ngụ xã Bình Minh) bị bạn đâm tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 16.12, giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Nghi phạm gây án cũng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trên mạng xã hội nhiều người bình luận về vụ việc cho rằng do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dẫn tới xô xát và xảy ra vụ việc đau lòng trên. Tuy nhiên, Công an tỉnh Ninh Bình hiện chưa thông tin chi tiết về vụ việc.

Tin liên quan

Một học sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Một học sinh lớp 12 bị đâm tử vong

Một nam sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình, Thanh Hóa) đã bị một nam sinh lớp 11 (học cùng trường) dùng dao đâm tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Ninh Bình mâu thuẫn Nghi án Điều Tra Nữ sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận