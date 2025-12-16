Điều tra nghi án nữ sinh lớp 8 bị bạn đâm tử vong

Ngày 16.12, thông tin từ Công an xã Bình Minh (Ninh Bình) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra vụ nữ sinh lớp 8 (ngụ xã Bình Minh) bị bạn đâm tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 16.12, giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ án, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Nghi phạm gây án cũng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trên mạng xã hội nhiều người bình luận về vụ việc cho rằng do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dẫn tới xô xát và xảy ra vụ việc đau lòng trên. Tuy nhiên, Công an tỉnh Ninh Bình hiện chưa thông tin chi tiết về vụ việc.