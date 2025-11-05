Qua 2 kỳ của loạt video điều tra "Sập bẫy", Báo Thanh Niên đã nhận được rất nhiều bình luận của độc giả, khán giả qua các nền tảng. Rất nhiều ý kiến tỏ ra bất bình, thậm chí phẫn nộ với những kịch bản tinh vi mà nhóm người tại cơ sở núp bóng tuyển dụng đã giăng ra để đưa người lao động nghèo rơi vào bẫy, biến họ từ gia cảnh khó khăn thành rơi vào hố sâu của nợ nần, khánh kiệt.

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 3: Vén màn kịch bản

Suốt hơn 2 tuần thâm nhập, nhóm phóng viên Báo Thanh Niên còn ghi nhận được hàng loạt chuyện nghịch lý, bất thường, và cũng vén màn được những quy trình trong bẫy lừa của nhóm này giăng ra nhằm thu lợi.

"Store Kim Phát" thực chất là gì?

Theo hồ sơ do phóng viên Báo Thanh Niên thu thập được, giấy chứng nhận hộ kinh doanh "Store Kim Phát" do Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị UBND phường An Hội Tây (tại TP.HCM) cấp ngày 1.8.2025, ghi rõ ngành nghề là bán lẻ hàng hóa gồm: thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh và thực phẩm chức năng. Chủ hộ kinh doanh là một phụ nữ 26 tuổi, quê Đồng Tháp, vốn kinh doanh là 100 triệu đồng.

Thay vì hoạt động mua bán, bên trong hộ kinh doanh bán lẻ Store Kim Phát lại diễn ra các buổi học "đổi đời" Ảnh: Trần Duy Khánh - Nguyễn Trúc

Điều khiến người dân khu vực thắc mắc là suốt những tháng qua, chưa thấy nơi này bán hàng. Và dù là treo biển "bán mỹ phẩm" tuy nhiên, người dân thử ghé hỏi mua thì bị bảo vệ và nhân viên từ chối.

Và dù giấy phép chỉ là hộ kinh doanh, song lúc "giăng bẫy" người lao động, nhóm người tại Store Kim Phát luôn xưng là "công ty", hứa hẹn "mở tài khoản nhân viên". Thay vì bán lẻ hàng hóa, căn nhà 4 tầng lại nhộn nhịp với hàng chục người ra vào. Họ hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, áo sơ mi đóng thùng như đi làm văn phòng, sáng đến chiều về, tuyệt đối giấu gia đình. Bên trong Store Kim Phát chỉ có một diện tích rất nhỏ dùng để trưng bày sản phẩm, còn lại bố trí cho khoảng 40 người ngồi, tay cầm bút, sổ ghi chép, chăm chú nghe giảng.

[ĐIỀU TRA] Sập bẫy – Kỳ 2: Kịch bản 'quy trình' hút cạn sinh lực lao động nghèo

Sau hơn 2 tuần điều tra, nhóm phóng viên Báo Thanh Niên nhận thấy, những người lao động nghèo khi vào trong cơ sở này dù mang danh là làm tư vấn bán hàng nhưng tất cả nạn nhân đều không có hợp đồng lao động, không được trả lương nhưng lại bị ràng buộc bằng những quy tắc mơ hồ. Mỗi ngày, họ bị nhồi nhét, khống chế tinh thần bằng đòn tâm lý, dọa nạt và cả những hy vọng hão huyền.

Ai cũng có ước mơ, ai cũng cần ước mơ, cuộc sống sẽ chỉ tốt đẹp hơn khi mỗi người bắt đầu bằng ước mơ và hướng tới mục tiêu mình cần đạt được. Ước mơ một công việc sinh nhai là một ước mơ giản đơn và thực sự chính đáng, thế nhưng, có những người có thể đang lợi dụng điều đó để mà kiếm lợi.