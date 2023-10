Điều tra vụ người đàn ông quan hệ với người dưới 16 tuổi

Ngày 6.10, Công an P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Công an TP.Thủ Đức, điều tra vụ người đàn ông quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi. Vụ việc xảy ra tại một khách sạn trên đường 58, P.Bình Trưng Đông.

Theo đó, trưa 5.10, chị B.H (46 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, mẹ của nạn nhân) thấy con gái là em A. (15 tuổi) có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. A. kể, tối 4.10, được một người đàn ông rủ đi chơi. Sau đó, người này đưa A. vào một khách sạn trên đường 58 để quan hệ tình dục. Vụ việc được chị H. trình báo lên Công an P.Bình Trưng Đông.

Công an P.Bình Trưng Đông phối hợp Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại khách sạn trên đường 58, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan.

Cũng theo nguồn tin, qua truy xét, các đơn vị nghiệp vụ đã tạm giữ ông P.H.H (49 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) để điều tra, làm rõ vụ quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi.