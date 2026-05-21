Sức khỏe

Điều trị khối u ác gây biến dạng vùng mặt cậu bé 16 tuổi

Liên Châu
21/05/2026 17:54 GMT+7

Do trì hoãn điều trị, cháu L.Đ.T (nam, 16 tuổi, dân tộc Dao, quê Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng vùng mặt biến dạng do ung thư da tái phát sau 2 lần mổ tại địa phương.

Các bác sĩ Bệnh viện K (Hà Nội) mới đây tiếp nhận bệnh nhân L.Đ.T vào viện do vùng mặt có khối u to vỡ loét, chảy dịch.

Các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật, tạo hình khuyết hổng sau khi lấy bỏ khối u ác tính vùng mặt cho bệnh nhân

Trước nhập viện lần này, bệnh nhân T. đã 2 lần phẫu thuật tại địa phương. Năm 2025, khối u tiếp tục tái phát nhưng do hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo, bệnh nhân T. trì hoãn nhập viện điều trị.

Khi khối u phát triển nhanh hơn, kích thước lớn (7 cm) gây biến dạng vùng mặt, T. mới nhập viện Bệnh viện K.

TS-bác sĩ Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ (Bệnh viện K), cho biết, qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân T. là trường hợp ung thư da vỡ loét. Khối ung thư da vùng thái dương nếu kéo dài không điều trị có thể xâm lấn mắt, nguy cơ bỏ nhãn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, chất lượng sống của bệnh nhân.

"Chúng tôi cho rằng phẫu thuật là chỉ định can thiệp cần sớm thực hiện để đảm bảo về sức khỏe, thẩm mỹ cho người bệnh", bác sĩ Quý nhận định. 

Ngày 19.5, bệnh nhân T. đã được phẫu thuật. Bệnh nhân được phẫu tích cắt rộng khối u, đảm bảo triệt căn, đồng thời bảo tồn được mắt. Để đảm bảo an toàn và tối ưu điều trị, các bác sĩ đã lên phương án kiểm soát tốt nguy cơ mất máu trong mổ; khuyết hổng do khối được tái tạo bằng vạt xoay da đầu đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh. 

Ca mổ thành công. Bệnh nhân hồi phục tốt, tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Với ung thư da, các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo, một số dấu hiệu thường dễ bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường, vì vậy, mọi người không nên chủ quan nếu thấy vết loét không lành, nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước, hình dạng, mảng da bong tróc sần sùi, tổn thương dạng nốt, dạng loét; dạng mảng đỏ...

Ngay khi vùng da trên cơ thể xuất hiện thay đổi về màu sắc, hình thái, nên đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời, bởi nếu được phát hiện sớm, ung thư da hoàn toàn có thể kiểm soát, điều trị khỏi.

Tưởng nổi mụn thông thường, đi khám mới biết ung thư da

Khi thấy nốt đỏ xuất hiện trên thái dương trái, cô Vanessa Ogle nghĩ đó chỉ là vết mụn. Thế nhưng, để đề phòng tình huống xấu, cô đã đến gặp bác sĩ da liễu kiểm tra. Kết quả xét nghiệm phát hiện nốt đỏ đó là khối u ung thư da.

