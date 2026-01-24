Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Đình Bắc cần thêm một chút tỉnh táo!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/01/2026 17:01 GMT+7

Tỏa sáng rực rỡ trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, Nguyễn Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn. Tuy nhiên, anh cần thêm một chút tỉnh táo để sự nghiệp của anh bừng sáng hơn.

NHỮNG KHOẢNH KHẮC RỰC SÁNG

Nếu phải tìm một cái tên tiêu biểu cho hành trình đầy cảm hứng của U.23 VN tại VCK châu Á 2026, đó chắc chắn phải là Đình Bắc. Kết thúc giải đấu với 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, anh trở thành quân bài quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc cần thêm một chút tỉnh táo!- Ảnh 1.

Đình Bắc chơi hay ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: TED TRẦN

Đỉnh cao của sự bùng nổ chính là màn trình diễn trong trận tranh hạng ba với đối thủ đẳng cấp U.23 Hàn Quốc. Khi đội nhà đang bế tắc, chính Đình Bắc là người có pha xử lý đầy tinh tế để kiến tạo dọn cỗ cho Quốc Việt ghi bàn. Và cũng chính anh, với sự tinh quái và cái lòng trong chân phải cực ngoan, đã thực hiện một cú sút phạt găm bóng thẳng vào khung thành đối phương, giúp U.23 VN vươn lên dẫn trước 2-1. 4 bàn thắng tại giải này không chỉ là những con số mà còn là lời khẳng định về kỹ năng dứt điểm đa dạng, từ không chiến, ban bật trung lộ cho đến những tình huống cố định.

TRƯỞNG THÀNH TỪ VẤP NGÃ

Điều đáng quý nhất ở Đình Bắc tại giải lần này không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà là cách anh vượt qua những lùm xùm trong quá khứ để trưởng thành. Từng có thời điểm, cầu thủ này trở thành tâm điểm của những chỉ trích về thái độ và kỷ luật. Tuy nhiên, thay vì gục ngã hay phản ứng tiêu cực, Đình Bắc đã chọn cách im lặng và trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Đình Bắc cần thêm một chút tỉnh táo!- Ảnh 2.

Thẻ đỏ cho Đình Bắc

Đình Bắc cần thêm một chút tỉnh táo!- Ảnh 3.

Nỗi buồn của chàng trai trẻ

Ảnh: Ted Trần

Người hâm mộ bóng đá VN đã được chứng kiến một Đình Bắc điềm tĩnh, bản lĩnh và trưởng thành. Anh không còn những pha xử lý rườm rà hay nôn nóng, thay vào đó là sự lạnh lùng xen lẫn tinh quái trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của đội nhà. Khi U.23 VN bị dồn ép hay rơi vào thế thiếu người, chính sự lì lợm của số 7 đã giữ nhịp và tiếp thêm lửa cho đồng đội.

Với thái độ cầu thị và đà phát triển như hiện tại, tương lai của Đình Bắc đang rộng mở hơn bao giờ hết. Anh không còn đơn thuần là một cầu thủ tiềm năng của lứa U.23, mà đã sẵn sàng để trở thành một trụ cột mới, một ngôi sao đủ sức gánh vác hàng công của đội tuyển VN.

Sự đa năng khi có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền đạo cánh lẫn hộ công giúp Đình Bắc trở thành vũ khí lợi hại trong tay các nhà cầm quân như Alexandre Polking ở CLB Công an Hà Nội hay Kim Sang-sik ở đội tuyển VN. Khi vẫn còn rất trẻ, việc sở hữu kinh nghiệm dày dạn tại các đấu trường châu lục cùng tâm thế của một người chiến thắng là hành trang quý giá để anh cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh trên tuyển. Trong bối cảnh bóng đá VN đang nỗ lực làm mới đội hình để hướng tới AFF Cup 2026 và hay Asian Cup 2027, sự vươn mình của Đình Bắc là một tín hiệu không thể vui hơn. Một ngôi sao mới đã thực sự bước ra ánh sáng, và nếu cứ giữ vững đôi chân trên mặt đất, anh hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, anh vẫn còn nhiều điều cần cải thiện như phải tỉnh táo hơn. Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ ở cuối hiệp 2 trong trận gặp U.23 Hàn Quốc là điều đáng tiếc. Đình Bắc có phần ham bóng, nên đã đạp vào chân đối phương, khiến U.23 VN chỉ còn 10 người, giúp Hàn Quốc gia tăng sức ép và có bàn san bằng tỷ số 2-2. Thẻ đỏ này cũng buộc anh phải vắng mặt 2 trận đấu tiếp theo của đội tuyển VN. Anh cần phải tỉnh táo hơn để có thể phát triển toàn diện và trở thành ngôi sao sáng của bóng đá VN.

