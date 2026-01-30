Đình Bắc lại gây bão mạng khi được AFC vinh danh đặc biệt, Nhật Minh ‘còm’ rất vui

Đình Bắc xúc động gửi lời cảm ơn sau khi được vinh danh tại VCK U.23 châu Á 2026

Lời cảm ơn chân thành của tiền đạo trẻ Đình Bắc nhanh chóng tạo “bão” mạng xã hội với gần 50.000 lượt tương tác chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng trên trang cá nhân, trở thành minh chứng rõ nét cho sức hút và dấu ấn mà anh để lại trong lòng người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Đình Bắc không giấu được niềm vui và sự biết ơn khi nhận giải thưởng cá nhân đầy ý nghĩa.

Đình Bắc chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân Ảnh: FBNV





Cầu thủ mang áo số 7 của U.23 Việt Nam viết: “Bắc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, mọi người yêu mến Bắc đã bầu chọn cho Bắc giải thưởng Cầu thủ gây ấn tượng nhất VCK U.23 châu Á 2026. Đây sẽ là động lực để Bắc tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa”.

Dù chỉ là một lời tri ân ngắn gọn, bài đăng của Đình Bắc vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Gần 40.000 lượt thích, thả tim cùng rất nhiều lời bình luận chúc mừng đã cho thấy sự quan tâm và tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ dành cho cầu thủ trẻ này sau những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu.

Tại VCK U.23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc được xem là một trong những nhân tố nổi bật của U.23 Việt Nam. Với lối chơi năng nổ, tốc độ, kỹ thuật cùng tinh thần thi đấu tự tin, anh liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương.

Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, Đình Bắc còn thể hiện hình ảnh của một cầu thủ trẻ giàu khát vọng, sẵn sàng bùng nổ ở những thời điểm quan trọng.

Nhật Minh chúc mừng Đình Bắc

Giải thưởng Cầu thủ gây ấn tượng nhất giải U.23 châu Á 2026 được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đình Bắc trong suốt hành trình tại giải. Đây cũng là phần thưởng tinh thần lớn, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục phấn đấu trong chặng đường sắp tới, cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Dưới bài đăng, nhiều đồng đội và bạn bè trong giới cầu thủ đã để lại những lời chúc mừng đầy thân tình. Đáng chú ý, cầu thủ Nhật Minh (đồng đội của Đình Bắc ở U.23 Việt Nam) bình luận vui vẻ: “Với em thì bây giờ bao nhiêu lời cảm ơn cho đủ đây”, tạo nên không khí gần gũi, hài hước và nhận được nhiều lượt thích từ người hâm mộ.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả cùng sự ghi nhận từ đồng đội cho thấy vị trí ngày càng quan trọng của Nguyễn Đình Bắc trong tập thể U.23 Việt Nam. Với tài năng, sự cầu tiến và tinh thần không ngừng học hỏi, cầu thủ sinh năm trẻ này được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa, trở thành trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

