Đinh Thị Lan bị y án 1 năm 9 tháng tù vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 15.4, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (50 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) vụ xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (55 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng bà Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Theo đó, HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo Lan, tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đinh Thị Lan khai gì tại tòa phúc thẩm?

Trước đó, vào tháng 1.2026, bị cáo Lan bị TAND khu vực 7, TP.HCM tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về tội danh nêu trên. Sau đó, bị cáo Lan kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Đinh Thị Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm Ảnh: THẢO NHÂN

Tại phần thủ tục phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan xin hoãn phiên tòa để tìm luật sư bào chữa, nhưng tòa không đồng ý. Chủ tọa phiên tòa giải thích: trước khi phiên tòa xét xử phúc thẩm diễn ra, các văn bản đã được tống đạt hợp pháp và có thời gian để bị cáo mời luật sư, nhưng bị cáo đã không thực hiện. Bên cạnh đó, tội danh mà bị cáo bị truy tố, xét xử cũng không thuộc trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Lan khẳng định bị oan, không có hành vi đăng tải video trên kênh YouTube liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu.

Tuy nhiên, những nội dung mà bị cáo Lan trình bày đã được làm rõ trong các bản kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung và cáo trạng. Cạnh đó, trong các biên bản làm việc tại cơ quan điều tra, bị cáo Đinh Thị Lan cũng thừa nhận điện thoại (có chứa 6 video clip có nội dung xúc phạm vợ chồng bà Hằng - PV) đã bị mất từ năm 2022 và bị cáo có hành vi đăng 6 video lên mạng xã hội. Vì vậy, tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" là đúng quy định của pháp luật.

Phát ngôn bịa đặt, sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng

Mặc dù tại tòa, bị cáo Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập và tài liệu vụ án, có đủ cơ sở khẳng định: năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan đã tự ghi hình 6 clip phát ngôn có nội dung bịa đặt, sai sự thật liên quan bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng. Sau đó, bị cáo đã đăng tải các clip lên kênh YouTube Lan Đinh, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của vợ chồng bà Hằng.

Hành vi đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định pháp luật của bị cáo Lan đã vi phạm điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lan kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội Ảnh: THẢO NHÂN

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lan là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo trên 18 tuổi, đủ năng lực nhận thức hành vi, nhưng vẫn cố ý phạm tội, do đó cần áp dụng các quy định tương ứng của bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo mức hình phạt tương ứng. Tuy nhiên, trong quá trình lượng hình, HĐXX cũng cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có mức án phù hợp.

HĐXX phúc thẩm đánh giá mức án 1 năm 9 tháng tù mà cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Lan cũng không cung cấp thêm chứng cứ chứng minh. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo Lan, tuyên y án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù về tội nêu trên.