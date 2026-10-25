Định vị thương hiệu du lịch y tế Việt Nam

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đang hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt Đề án du lịch y tế. Không chỉ giúp người bệnh trong nước không phải ra nước ngoài chữa bệnh, với đề án này, y tế Việt Nam thu hút người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Đề án này cũng được kỳ vọng sẽ đem lại hàng tỉ USD.

Bình phục sau sự cố sức khỏe trong chuyến du lịch

Theo ghi nhận từ thực tế các bệnh viện (BV), rất nhiều bệnh nhân người nước ngoài được điều trị, chăm sóc tại các cơ sở y tế trong nước. Ngay cả với một số BV miền núi, chất lượng dịch vụ y tế đã được nâng cao.

Mới đây, ngày 7.10, sau đợt điều trị tại BV đa khoa (BVĐK) số 1 Lào Cai, nam bệnh nhân 74 tuổi, người Canada, đã ra viện, được BV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sức khỏe, hỗ trợ ra sân bay trở về nước. Trước đó, ngày 23.9, bệnh nhân vào viện với tình trạng đau vùng khớp gối trái, mất vận động sau ngã. bệnh nhân có tiền sử sức khỏe đã mổ thay khớp gối trái và khớp háng trái. bệnh nhân có loãng xương. Tại BV, kết quả chụp X-quang phát hiện bệnh nhân bị gãy đầu dưới xương đùi trái trên khớp gối nhân tạo. Tại BVĐK số 1 Lào Cai, bệnh nhân được khám, đánh giá toàn trạng. Sau khi được các bác sĩ (BS) giải thích về tình trạng sức khỏe, phương án điều trị, bệnh nhân tin tưởng và quyết định ở lại BV tiếp tục điều trị.

BV đa khoa Tâm Anh là một trong số các BV tiếp nhận nhiều người bệnh nước ngoài đến khám, chữa bệnh ảnh: Ngọc Dương

BS Trịnh Trung (BVĐK số 1 Lào Cai) chia sẻ, gãy xương đùi trên khớp gối nhân tạo là một chấn thương rất hiếm gặp và khó khăn bởi đây là ca gãy xương trên nền mổ cũ. Trong nước và trên thế giới không có nhiều báo cáo về những trường hợp như vậy, khiến việc lựa chọn phương án mổ cho bệnh nhân cũng là một thử thách.

"Sau hội chẩn và thống nhất với bệnh nhân, chúng tôi đánh giá, vì gãy phức tạp ngay trên khớp gối nhân tạo ở bệnh nhân có loãng xương và bệnh lý nền kèm theo, nên việc cố định tốt và vận động sớm sẽ giúp bệnh nhân quay trở lại cuộc sống và trở về quê hương sớm nhất có thể, trong tình huống bệnh nhân chỉ có thể ở lại Việt Nam trong ít ngày, do thời hạn visa", BS Trung kể.

Thông tin về quá trình điều trị cho bệnh nhân nói trên, BS Trung cho biết: "Lựa chọn của chúng tôi đưa ra là sử dụng việc kết hợp xương bằng 2 đường mổ trong ngoài vùng đùi với 2 nẹp khóa để có thể phục hồi tốt nhất với những trường hợp loãng xương và cân nặng của bệnh nhân".

Sau 4 ngày được các BS BVĐK số 1 tỉnh Lào Cai phẫu thuật, người bệnh đã tự chống nạng đi lại trong khu điều trị, tập phục hồi chức năng. Cảm nhận sự thay đổi tốt hơn từng ngày, người bệnh luôn nói những lời "cảm ơn" bằng tiếng Việt hoặc "excellent" hay "fanstastic" (xuất sắc, tuyệt vời).

Theo Bộ Y tế, tại BV tuyến Trung ương, các BV: Bạch Mai, Việt Đức, Răng Hàm Mặt, Nhi Trung ương và các BV ngoài công lập như Tâm Anh, hệ thống y tế Vinmec... hằng năm tiếp nhận nhiều người bệnh nước ngoài đến khám chữa bệnh, điều trị. Mới đây nhất, một bệnh nhân quốc tịch Mỹ hôn mê sâu, suy đa tạng đã bình phục, ra viện hôm 19.10 với sức khỏe ổn định sau khi được cấp cứu ban đầu tại BV đa khoa quốc tế Vinmec smart city, và 17 ngày điều trị chuyên sâu tại BV Bạch Mai. Trong thư gửi ban lãnh đạo, BS, điều dưỡng BV Bạch Mai, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ghi nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp, tận tình cùng hiệu quả phối hợp của đội ngũ y tế trong quá trình điều trị.

Các ca bệnh nêu trên nằm trong số hàng trăm ngàn người bệnh nước ngoài được điều trị, chăm sóc tại Việt Nam các năm qua.

Ưu thế phát triển du lịch y tế

TS-BS Hà Anh Đức cho biết, những ưu thế về chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, cùng việc nhiều đơn vị có hệ thống trang thiết bị đồng bộ là một trong thế mạnh của y tế Việt Nam. Nhưng du lịch y tế không phải là đón bệnh nhân vào BV điều trị, mà là sự chủ động lựa chọn của khách nước ngoài, người bệnh đến Việt Nam, kết hợp du lịch với sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh; vừa điều trị y tế chuyên sâu, vừa nghỉ dưỡng, tham quan hoặc tịnh dưỡng phục hồi.

Để triển khai bền vững du lịch y tế, theo ông Đức, sẽ có chuẩn về gói dịch vụ, cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình; quy định chuẩn với các cơ sở y tế tham gia đề án dịch vụ y tế. Bộ Y tế đang rà soát các gói sản phẩm du lịch y tế thế mạnh, và cũng tìm kiếm thị trường. Trong giai đoạn đầu, du lịch y tế phải xác định địa phương nòng cốt, dự kiến 8 tỉnh, thành; sẽ có kế hoạch giao cho từng địa phương, cơ sở, gắn với chỉ tiêu du lịch y tế. Đồng thời, Bộ VH-TT-DL và Bộ Y tế cũng sẽ có trách nhiệm khi địa phương cần hỗ trợ.

BV công và tư cùng tham gia Đề án du lịch y tế, theo chuẩn của Bộ Y tế ẢNH: BÍCH PHƯƠNG

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã có các BV đạt chuẩn quốc tế như JCI, nhiều đơn vị y tế tư nhân có điều kiện trang thiết bị, phòng bệnh rất tốt, đã định hình các gói dịch vụ, ví dụ như phẫu thuật robot tại hệ thống BV Tâm Anh, Vinmec; hoặc một số gói về IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), thẩm mỹ, nha khoa, gói sàng lọc nâng cao sức khỏe tại các BV. Khi triển khai đề án, ngành y tế phối hợp ngành du lịch triển khai các gói chăm sóc, phục hồi sức khỏe, có sự tham gia của y học cổ truyền. Việc triển khai được tiến hành theo lộ trình ngắn, trung và dài hạn, tương lai sẽ có gói dưỡng cư, dưỡng lão.

"Các đơn vị triển khai du lịch y tế cũng cần đạt các tiêu chí cụ thể: nhân lực, năng lực ngoại ngữ; có các gói dịch vụ cụ thể được định giá; đồng thời cần có chiến lược marketing. Đó là cả chuỗi công việc phải đồng bộ để triển khai ngay khi Chính phủ phê duyệt đề án", TS-BS Hà Anh Đức lưu ý.