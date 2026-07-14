Disney đối mặt nguy cơ lỗ hơn 100 triệu USD

Disney từng thu về hàng tỉ USD nhờ các bản live-action như Beauty and the Beast, Aladdin hay The lion king. Thế nhưng lần này, chính công thức từng mang lại thành công vang dội lại có nguy cơ khiến hãng phải trả giá đắt.

Theo Variety, sau cuối tuần công chiếu đầu tiên của Moana, nhiều chuyên gia phòng vé nhận định nếu doanh thu không cải thiện đáng kể trong thời gian tới, Disney có thể chịu khoản lỗ hơn 100 triệu USD sau khi tính cả chi phí sản xuất, tiếp thị và tỷ lệ chia doanh thu với các hệ thống rạp. Dự báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát bởi Moana vốn được kỳ vọng sẽ là một trong những bom tấn lớn nhất của Disney trong mùa hè năm nay.

Theo The Numbers, số liệu cập nhật ngày 13.7 (giờ Mỹ) cho thấy sau cuối tuần công chiếu đầu tiên (10 - 12.7), Moana thu 43 triệu USD tại Bắc Mỹ và 95 triệu USD trên toàn cầu. Dù đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ, con số này vẫn bị đánh giá là khá thấp so với quy mô đầu tư. Trong khi đó, theo People, kinh phí sản xuất của bộ phim được ước tính khoảng 250 triệu USD, chưa bao gồm chi phí quảng bá và phát hành. Theo các chuyên gia trong ngành điện ảnh, một bom tấn Hollywood thường cần đạt doanh thu phòng vé gấp khoảng hai đến ba lần kinh phí sản xuất mới có khả năng hòa vốn, do doanh thu còn phải chia cho hệ thống rạp và bù đắp chi phí tiếp thị.

Doanh thu mở màn của Moana làm dấy lên nhiều tranh luận về chiến lược remake của Disney Ảnh: Cắt từ trailer phim Moana

Điều đáng chú ý là doanh thu chưa tương xứng không đồng nghĩa khán giả quay lưng với bộ phim. Theo People, Moana vẫn nhận điểm A- từ CinemaScore và khoảng 90% đánh giá tích cực từ khán giả trên Rotten Tomatoes. Điều này cho thấy phần lớn người xem hài lòng sau khi thưởng thức tác phẩm. Tuy nhiên, phản ứng từ giới phê bình lại kém tích cực hơn, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa đánh giá chuyên môn và cảm nhận của khán giả đại chúng.

Vì sao 'Moana' không tạo được cú hích phòng vé?

The Wall Street Journal cho rằng một trong những nguyên nhân lớn nhất nằm ở chiến lược phát hành của Disney. Khác với Beauty and the Beast hay Aladdin - những bộ phim được làm lại sau hàng chục năm kể từ bản hoạt hình gốc - Moana phiên bản live-action ra mắt chỉ khoảng một thập niên sau bộ phim năm 2016 và chưa đầy hai năm kể từ khi Moana 2 tạo cơn sốt phòng vé toàn cầu. Theo tờ báo, khoảng cách quá ngắn khiến nhiều khán giả chưa có đủ cảm giác hoài niệm để bỏ tiền xem lại một câu chuyện quen thuộc. Bên cạnh đó, bản hoạt hình gốc vẫn liên tục nằm trong nhóm nội dung được xem nhiều trên Disney+, khiến phiên bản người đóng khó tạo cảm giác mới mẻ.

Kết quả của Moana có thể ảnh hưởng đến định hướng phát triển các dự án live-action tiếp theo của Disney Ảnh: Cắt từ trailer phim Moana

Ở góc nhìn tương tự, Business Insider nhận định Disney có thể đã đánh giá quá cao sức hút của thương hiệu Moana. Trang này chỉ ra ba nguyên nhân chính khiến bộ phim mở màn dưới kỳ vọng. Thứ nhất, kịch bản gần như giữ nguyên cấu trúc của bản hoạt hình, khiến nhiều khán giả có cảm giác đang xem lại cùng một câu chuyện thay vì một trải nghiệm điện ảnh mới. Thứ hai, khán giả bắt đầu xuất hiện dấu hiệu "mệt mỏi" với các dự án live-action sau nhiều năm Disney liên tục khai thác công thức này. Theo Business Insider, sức mạnh thương hiệu không còn đủ để bảo đảm thành công nếu bộ phim thiếu yếu tố sáng tạo. Yếu tố còn lại là áp lực cạnh tranh tại phòng vé mùa hè, khi Moana phải chia sẻ lượng khán giả với nhiều bom tấn khác.

Bài toán mới của Disney

Entertainment Weekly nhận định trường hợp của Moana không phản ánh sự suy giảm chung của thị trường điện ảnh. Theo tạp chí này, nhiều bộ phim khác vẫn đạt doanh thu khả quan trong cùng giai đoạn, cho thấy vấn đề chủ yếu nằm ở sức hút của chính tác phẩm chứ không phải việc khán giả quay lưng với rạp chiếu.

Theo Barron's, kết quả của Moana có thể buộc Disney phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn các dự án live-action trong tương lai. Nếu trước đây chỉ cần dựa vào sức mạnh của thương hiệu và yếu tố hoài niệm là đủ thu hút khán giả, thì hiện nay người xem dường như mong đợi nhiều hơn ở kịch bản, cách kể chuyện và những giá trị mới.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận về số phận thương mại của Moana. Bộ phim vẫn còn cơ hội cải thiện doanh thu tại nhiều thị trường quốc tế trong thời gian tới. Tuy nhiên, nếu tốc độ bán vé không được cải thiện đáng kể, đây có thể sẽ trở thành dấu mốc buộc Disney phải nhìn lại chiến lược remake - vốn từng được xem là một trong những "cỗ máy kiếm tiền" hiệu quả nhất của hãng trong hơn một thập niên qua.