Diva Thanh Lam bất ngờ đóng phim tết của Trấn Thành

Mặc dù trước giờ khởi chiếu (mồng 1 Tết Bính Ngọ), nhiều thông tin hậu trường vẫn được đoàn phim tết Thỏ ơi! giấu kín hoặc tung ra nhỏ giọt nhưng theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, ẩn số bất ngờ nhất thuộc dàn cameo của phim đã lộ diện: diva Thanh Lam, một đàn chị thân thiết từng đồng hành cùng Trấn Thành tại game show Our Song. Thông tin được xác nhận bởi đạo diễn Trấn Thành và "diễn viên" Thanh Lam.

Diva Thanh Lam vào vai mẹ Quốc Anh trong phim tết Thỏ ơi! của Trấn Thành Ảnh: NVCC

Trong Thỏ ơi!, Thanh Lam vào vai mẹ Quốc Anh (vai Sơn). "Làm mẹ của một cậu con trai cao tận 1,9 m thật là "chóng mặt": Ô, sao mình lại có thể "đẻ" ra được một thằng bé khổng lồ thế này", diva nói vui.

Lần đầu đóng phim điện ảnh, Thanh Lam bị khớp và… liên tục quên thoại Ảnh: NVCC

Đây là lần đầu tiên diva Thanh Lam mạnh dạn nhận lời đóng phim điện ảnh. Trước đó, chị từng tham gia một vai nhỏ trong phim truyền hình. "Hồi giờ có ai ngờ Thanh Lam vào Nam đóng phim. Vậy mà tôi kéo được "bả" vào đó", Trấn Thành khoe "chiến công".

'Biệt tài' quên thoại khiến Trấn Thành kêu trời

Lần đầu tiên bước ra phim trường điện ảnh của một ê kíp lớn, Thanh Lam cho biết chị không khỏi "bị khớp" và… liên tục quên thoại. "Điều bất ngờ là thoại phim (cho vai của tôi) được… ứng tác ngẫu hứng tại chỗ. Tập xong, máy bắt đầu chạy thì tôi… quên lời. Làm Trấn Thành phải ôm đầu kêu trời: "Trời ơi là trời, mỗi lần bà thoại một kiểu, khó quá xá", Thanh Lam chia sẻ.

Diva cho biết, cảnh khó nhất với chị (phải quay tới 5 - 6 đúp) là cảnh… nổi giận trước Quốc Anh. "Giận con ngoài đời đã khó, trong phim còn khó hơn, lại là một cậu con trai rõ là đẹp trai và cao lừng lững tới tận 1,9 m", chị nói vui.

Ngoài diễn xuất, nữ ca sĩ còn tham gia hát nhạc phim Thỏ ơi! Ảnh: T.N

"Dù chỉ tham gia một vài phân đoạn nhỏ nhưng cũng đủ để chứng kiến một Trấn Thành – đạo diễn máu lửa thế nào trên phim trường. Để giúp bà chị nhập vai, Trấn Thành đã phải ra sức thị phạm, chỉ đạo diễn xuất. Nhưng xem ra Thanh Lam chỉ giỏi hát chứ diễn thì dở ẹc", diva cười thừa nhận.

Ảnh hậu trường và cảnh phim cho đến nay vẫn được ê kíp giấu kín đến phút chót để tạo hiệu ứng bất ngờ.

Hát nhạc phim Thỏ ơi! cùng Văn Mai Hương

Ngoài tham gia diễn xuất, Thanh Lam còn cùng Văn Mai Hương (cũng góp một vai trong phim) thể hiện một trong hai ca khúc nhạc phim của Thỏ ơi!, Trấn Thành cho biết. Bài hát còn lại sẽ do LyLy (đảm nhận vai nữ chính) sáng tác và thể hiện.

Đây là năm thứ 6, Thanh Lam sát cánh cùng bác sĩ nhãn khoa Bùi Tiến Hùng Ảnh: NVCC

Sau cú "xông đất" năm mới bằng vai diễn nhỏ trong bộ phim tết của Trấn Thành, Thanh Lam cho biết trong năm Bính Ngọ 2026, chị dự kiến sẽ cùng em trai Trí Minh thực hiện một album tưởng nhớ bố - nhạc sĩ Thuận Yến và sát cánh cùng chồng – bác sĩ Bùi Tiến Hùng khai trương bệnh viện mắt Phennikaa vào đầu năm nay.