ĐKVĐ lẫn á quân dừng chân ở tứ kết

Hoàng Quỳnh
19/03/2026 03:39 GMT+7

Vòng tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) khép lại hôm qua 18.3 trên sân Trường ĐH Nha Trang với những bất ngờ thú vị, qua đó xác định 4 đội bóng xuất sắc giành quyền vào bán kết.

Đội Trường ĐH Thủy lợi biến đối thủ thành cựu vương

Đội ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa không may khi đội trưởng Lê Văn Thức bận việc phải trở về quê nhà ngay trước thềm "đại chiến" với đội Trường ĐH Thủy lợi. HLV Nguyễn Công Thành thừa nhận việc thiếu vắng mắt xích quan trọng bậc nhất trong đội hình khiến đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa không có phương án thay thế tối ưu. HLV Vũ Văn Trung bên phía đội Trường ĐH Thủy lợi cũng thừa nhận sức mạnh của đối thủ suy giảm khi thiếu "nhạc trưởng" Lê Văn Thức. Từ đó đội Trường ĐH Thủy lợi phong tỏa át chủ bài còn lại của đội ĐKVĐ là Ngân Như Dũng và có được thế trận như mong muốn.

Pha ăn mừng ấn tượng của thầy trò HLV Vũ Văn Trung (Trường ĐH Thủy lợi)

Ngay phút thứ 7, tiền đạo Trần Đức Hoan tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Lương Thế Ngọc, mở tỷ số cho đội Trường ĐH Thủy lợi. Lối chơi tấn công phủ đầu của đội Trường ĐH Thủy lợi tiếp tục mang lại hiệu quả với bàn thắng nhân đôi cách biệt của Hoàng Văn Lâm ở phút 31. Sau khi chiếm ưu thế lớn về tỷ số, các học trò HLV Vũ Văn Trung chủ động chuyển trạng thái sang chơi phòng ngự nhằm bảo vệ thành quả. Từ đó đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có thế trận tấn công tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Việc dâng cao đội hình tìm bàn gỡ khiến đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa "hở sườn", nhận thêm 2 bàn thua ở những phút cuối và chấp nhận thua chung cuộc 0-4, qua đó dừng chân ở tứ kết. Như vậy qua 4 mùa TNSV THACO cup không có đội bóng nào bảo vệ được ngôi vương và sẽ chờ đón nhà vô địch mới.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Văn Trung cho biết: "Kể từ sau trận thua đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở vòng loại năm ngoái, chúng tôi nung nấu khát khao đòi món nợ. Toàn đội có sự chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt, tôi rất hạnh phúc khi các em đã chơi rất hay để đạt mục tiêu đề ra". Trong khi đó HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ: "Xin chúc mừng đội Trường ĐH Thủy lợi đã chơi hay hơn và giành chiến thắng. Bóng đá là như thế, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Đội á quân dừng chân sau loạt luân lưu

Trận tứ kết cuối cùng giữa đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng diễn ra cân tài cân sức. Đội đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng xây dựng lối chơi chặt chẽ, chú trọng kiểm soát thế trận. Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM từng vào bán kết TNSV THACO cup mùa trước cũng xây dựng lối đá tập thể gắn kết, đeo bám quyết liệt. Vì thế trận đấu diễn ra cân bằng, không nhiều tình huống đột biến.

Đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng có thế trận lấn lướt hoàn toàn ở phút 60, khi đội trưởng Thạch Tuấn Tường bên phía Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM rời sân do chấn thương. Chính sự xuất sắc của thủ môn Lê Phạm Thế Anh, trong đó có 2 tình huống phản xạ cứu thua cực hay, đã giúp hàng phòng ngự đội bóng đến từ TP.HCM vững vàng trước đối thủ.

Bất phân thắng bại 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu. Ở loạt "đấu súng" cân não, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với sự xuất sắc của thủ môn Lê Phạm Thế Anh đã vượt qua đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng với tỷ số 4-1 để giành quyền vào bán kết.

Hấp dẫn 2 cặp đấu bán kết

Vòng tứ kết TNSV THACO cup 2026 khép lại, xác định được 2 cặp đấu bán kết như sau: đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gặp đội Trường ĐH Thủy lợi (bán kết 1, lúc 13 giờ 30 ngày 20.3), đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai gặp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (bán kết 2, lúc 15 giờ 45 ngày 20.3).

Tính đến trước vòng bán kết có 2 đội bóng chưa để thua bàn nào là đội Trường ĐH Thủy lợi và đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Trong đó đội bóng đến từ Đồng Nai đã ghi điểm fair-play khi chưa nhận bất kỳ thẻ vàng, thẻ đỏ nào.

