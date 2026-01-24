Đồ hộp Hạ Long giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa có báo cáo giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến việc tiêu hủy nguyên liệu, thành phẩm vi phạm và quyết định tạm dừng hoạt động Nhà máy đồ hộp Hạ Long tại P.Ngô Quyền (Hải Phòng).

Sản phẩm pa tê cột đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long ẢNH: N.H

Theo báo cáo, doanh nghiệp khẳng định đã tiêu hủy toàn bộ hơn 130 tấn nguyên liệu vi phạm, không đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường, thực hiện theo đúng khuyến nghị và giám sát của cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 8.9.2025, Công an TP.Hải Phòng phát hiện 2 xe ô tô do Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt điều khiển, vận chuyển tổng cộng 1.274,5 kg thịt heo nạc đã giết mổ, không có bì, không nội tạng, kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Toàn bộ số thịt này đã bị tiêu hủy theo biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm virus, vi khuẩn lập ngày 19.11.2025, chưa từng được đưa vào sản xuất.

Theo thông tin từ cơ quan công an, số thịt heo trên được thu gom trôi nổi và bán cho Bùi Đức Trọng, một nhà cung cấp của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ngay trong ngày 8.9.2025, trên cơ sở khuyến nghị của lực lượng chức năng, doanh nghiệp đã khoanh vùng toàn bộ nguyên liệu mua của nhà cung cấp này trong khoảng thời gian từ 3 - 7.9.2025 để tiến hành xét nghiệm.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng ẢNH: N.H

Kết quả cho thấy, trong kho của công ty có 132.379,5 kg thịt heo nạc dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Ngoài ra, 4.141,3 kg chả giò rế và 3.285,6 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo nạc do Bùi Đức Trọng cung cấp cũng dương tính với dịch tả heo châu Phi. Bên cạnh đó, 13.661,8 kg bì heo đông lạnh dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Đối với nguyên liệu nhập khẩu, công ty cho biết, 8.205 kg da gà đông lạnh và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh cũng có kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Toàn bộ các lô hàng nêu trên đã được phong tỏa ngay khi phát hiện và thực hiện tiêu hủy theo quy định, không đưa vào bất kỳ công đoạn sản xuất nào.

Liên quan đến thành phẩm tồn kho, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết đã chủ động đề nghị tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm liên quan đến nguyên liệu thịt heo. Cụ thể, 134 thùng pate Cột Đèn loại 90 g/hộp và 156 thùng pate Cột Đèn loại 150 g/hộp, tổng cộng gần 14.000 hộp (tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm), đã được tiêu hủy theo biên bản lập ngày 19.11.2025.

Doanh nghiệp nhấn mạnh, số pate bị tiêu hủy là các thành phẩm còn tồn kho tại nhà máy Hải Phòng, không được sản xuất từ nguồn nguyên liệu vi phạm và đã được cơ quan chức năng kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với virus dịch tả heo châu Phi theo kết luận giám định ngày 6.10.2025.

Theo Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, việc tạm dừng hoạt động nhà máy trong thời gian qua nhằm phục vụ công tác điều tra, rà soát toàn diện quy trình sản xuất, kiểm soát nguyên liệu đầu vào và khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của cơ quan chức năng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và an toàn thực phẩm trong thời gian tới.