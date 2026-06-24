Đô thị hóa nhanh, bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp càng cấp bách

Ngày 24.6, tại thành phố Đà Nẵng, Habitat for Humanity Việt Nam phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO) tổ chức hội thảo quốc tế "Nhà ở bao trùm – Kinh nghiệm và thực tiễn ở Việt Nam và quốc tế", thu hút hơn 100 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước tham dự.

Hơn 100 chuyên gia bàn giải pháp "nhà ở bao trùm"

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát và mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người thu nhập thấp.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch DAFO, cho biết khái niệm "nhà ở bao trùm" hiện không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nơi ở mà còn hướng tới bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như người thu nhập thấp, công nhân, người khuyết tật, phụ nữ đơn thân, người cao tuổi và các cộng đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp nhu cầu, có khả năng chi trả và được kết nối với các dịch vụ hạ tầng, xã hội và sinh kế thiết yếu.

Theo ông Bình, phát triển nhà ở luôn là nhiệm vụ quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Việt Nam. Những năm gần đây, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người thu nhập thấp, phát triển nhà ở xã hội và cải thiện điều kiện sống ở cả khu vực đô thị lẫn nông thôn.

Đáng chú ý, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đã đạt những kết quả tích cực với hơn 334.000 căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa, huy động tổng kinh phí gần 50.000 tỉ đồng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch DAFO phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Bình nhấn mạnh: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và làn sóng dịch chuyển lao động đến các trung tâm kinh tế lớn ngày càng gia tăng, việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp trở thành yếu tố quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, ổn định nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đối với khu vực miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nơi thường xuyên chịu tác động của bão lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan, vấn đề nhà ở còn gắn liền với khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Vì vậy, các giải pháp nhà ở cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về an toàn, bảo đảm tiêu chuẩn "3 cứng" và có sàn tránh lũ tại các khu vực thường xuyên ngập lụt.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã trình bày nhiều tham luận về chính sách nhà ở, các mô hình thực tiễn và sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực nhà ở bao trùm. Các nội dung tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy hợp tác đa bên và tìm kiếm giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở an toàn, bền vững với chi phí hợp lý cho các nhóm dân cư yếu thế.

Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất của con người và là nền tảng quan trọng cho sự phát triển xã hội. Một nơi ở an toàn, phù hợp và có khả năng chi trả không chỉ đáp ứng nhu cầu cơ bản mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận việc làm, giáo dục, y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế tham dự ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo bà Thi, trong bối cảnh hiện nay, nhà ở không còn được xem đơn thuần là một sản phẩm xây dựng hay tài sản kinh tế mà đã trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị bền vững. Khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp cho mọi tầng lớp dân cư ngày càng được xem là thước đo chất lượng quản trị đô thị, mức độ phát triển bao trùm và năng lực thích ứng của địa phương trước những biến động kinh tế, xã hội và môi trường.

Là đô thị trung tâm của khu vực miền Trung – Tây nguyên, Đà Nẵng luôn kiên định mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng trong khi khả năng tiếp cận nhà ở của một bộ phận người lao động thu nhập thấp, công nhân, người nhập cư và các nhóm dễ bị tổn thương vẫn còn hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định thực tế này đòi hỏi các địa phương phải có cách tiếp cận toàn diện hơn trong hoạch định chính sách nhà ở, từ quy hoạch không gian đô thị, phát triển quỹ đất, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp đến huy động nguồn lực xã hội và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

"Với định hướng phát triển bền vững, thành phố Đà Nẵng luôn xác định hợp tác quốc tế là động lực quan trọng để đổi mới và nâng cao chất lượng sống cho người dân", bà Thi nhấn mạnh.

Theo bà Thi, thông qua hội thảo lần này, thành phố kỳ vọng mở rộng các cơ hội hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như phát triển nhà ở xã hội, ứng dụng công nghệ và vật liệu xây dựng xanh, cũng như thúc đẩy các mô hình hợp tác công – tư nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho cộng đồng.