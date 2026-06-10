Đổ tiền cho vũ khí hạt nhân tăng kỷ lục

Cụ thể, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân gồm: Anh, Ấn Độ, Israel, Pakistan, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, đã chi gần 119 tỉ USD cho kho vũ khí này vào năm ngoái, tăng gần 17 tỉ USD (19%) so với năm 2024.

Tàu ngầm Mỹ phóng thử tên lửa Trident II được thiết kế có thể chứa đầu đạn hạt nhân Ảnh: Hải quân Mỹ

Báo cáo nêu rõ: "Thế giới đang đối mặt một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới". Trong số này, Mỹ chi nhiều hơn các nước khác gộp lại, ước tính dành 69,2 tỉ USD cho vũ khí hạt nhân trong năm 2025. Kế đến là Trung Quốc với 13,5 tỉ USD, Anh (12,6 tỉ USD) và Nga (9,5 tỉ USD). Trong dài hạn, Mỹ được cho sẽ chi xấp xỉ 1.000 tỉ USD để duy trì kho vũ khí hạt nhân trong giai đoạn 2025 - 2034.

Ngân sách cho vũ khí hạt nhân tăng tốc khi các quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử đẩy mạnh nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí và triển khai thêm đầu đạn từ kho dự trữ sang các hệ thống tác chiến.

Đồng tác giả báo cáo Susi Snyder, Giám đốc các chương trình của ICAN, cảnh báo xu hướng mở rộng kho vũ khí đi cùng với nguy cơ trí thông minh nhân tạo (AI) có thể vận dụng để triển khai vũ khí hạt nhân, đang ở mức độ đặc biệt báo động. "Nói thật là tôi đang vô cùng sợ hãi", AFP dẫn lời bà Snyder.

Báo cáo của ICAN và một nghiên cứu khác của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), trụ sở Thụy Điển, cùng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ hạt nhân đang gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang trên toàn cầu. Trong báo cáo của mình, SIPRI nêu tổng số đầu đạn ước tính đến đầu năm nay giảm xuống còn 12.187, nhưng cảnh báo số đầu đạn sẵn sàng triển khai đã tăng lên 9.745.

AFP cũng dẫn lời Giám đốc SIPRI Karim Haggag cho biết dù tổng số đầu đạn hạt nhân có giảm đi, mức độ nguy hiểm và rủi ro hạt nhân lại gia tăng. Ông Karim Haggag đề cập những dấu hiệu đáng lo ngại bao gồm sự đổ vỡ của các hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược và sự cạnh tranh giữa các cường quốc hạt nhân.

Không dừng lại ở đó, SIPRI dự báo quy mô của các kho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu nhiều khả năng sẽ bắt đầu gia tăng trong những năm tới, do tốc độ giải giới chậm lại trong khi việc triển khai vũ khí hạt nhân mới đang được đẩy mạnh.

SIPRI ghi nhận Mỹ và Nga hiện kiểm soát khoảng 83% số vũ khí hạt nhân của thế giới, với mỗi nước sở hữu khoảng 5.000 đầu đạn. Còn Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn bất kỳ nước nào khác, và được ước tính hiện nắm trong tay khoảng 620 đầu đạn. Ông Karim Haggag nhận định cuộc cạnh tranh địa chính trị đang gay gắt hơn đồng nghĩa Trung Quốc sẽ càng tìm cách gia tăng kho vũ khí hạt nhân của họ.