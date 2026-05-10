Đô vật người Mỹ gốc Việt hạ đo ván đối thủ, bảo vệ đai vô địch

Saigon Slam Jam diễn ra vào tối 9.5 tại TP.HCM là đêm biểu diễn đô vật chuyên nghiệp theo phong cách các giải đấu WWE, được tổ chức bởi Vietnam Pro Wrestling (VPW). Sự kiện quy tụ những tên tuổi nổi tiếng quốc tế như nữ đô vật người Mỹ gốc Việt Viva Van, nữ đô vật chuyển giới nổi tiếng nhất Đông Nam Á Chelsea Marie (Philippines), SPD, Cheese Burger Kids (Singapore), đội RGT (Thái Lan, Singapore, Philippines), và các đại diện Việt Nam như nhà đương kim vô địch VPW Ares và KPY, Dokuga, Khoa, Hai Nguyen, Xiumin Long, Rocky Huynh.

Đêm biểu diễn thi đấu được tổ chức với quy mô dành cho 1.000 khách tham dự, với sàn đấu theo mô hình WWE chuyên nghiệp. Đặc biệt, diễn viên hài độc thoại Phương Nam (Sài Gòn Tếu) xuất hiện với vai trò là người quản lý và giữ đai vô địch của đô vật Ares.

Đô vật người Mỹ gốc Việt Viva Van đánh bại Chelsea Marie ẢNH: BTC

Trận đấu tâm điểm khiến khán giả không ngừng hò hét là cuộc chạm trán giữa hai nữ đô vật Viva Van và Chelsea Marie. Viva cần ra sức bảo vệ đai vô địch của mình trước tham vọng từ Chelsea. Viva Van có kinh nghiệm dày dặn, từng xuất hiện trên các đài truyền hình lớn tại Mỹ. Trong khi đó, Chelsea Marie là nữ đô vật chuyển giới nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á, đến từ Philippines với phong cách chiến đấu bốc lửa nhưng không kém phần gợi cảm.

Đầu trận, Viva Van liên tục thất thế trước những đòn vật nhảy đẹp mắt của Chelsea Marie. Tưởng như sẽ để mất đai vô địch, Viva Van đã vùng lên vào những phút cuối, nhanh chóng chiếm giữ thế chủ động và hạ đo ván đối thủ đến từ Philippines. Sự phối hợp và các pha trình diễn cá nhân của hai đấu sĩ trong trận đấu đã thật sự thổi bùng tinh thần yêu thích thể thao đối kháng của các khán giả.

Viva Van bảo vệ thành công đai vô địch Ảnh: btc

Ngoài màn so tài lôi cuốn đến phút cuối cùng của hai nữ chiến binh, trong đêm 9.5 còn có trận bảo vệ chức vô địch VPW của Ares trước ba đối thủ khó nhằn là British Horror, Hy Draco và Rocky Huynh. Nhà vô địch Ares với kinh nghiệm đấu vật dày dặn cùng phong thái chiến binh đã một mình "cân gọn" cả ba đối thủ thèm khát đai vô địch.

Đêm thi đấu biểu diễn Saigon Slam Jam thu hút đông đảo khán giả là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, nhờ khâu tổ chức tương tự một đêm WWE ngoài trời. Các hình thức thi đấu quen thuộc, được yêu thích tại WWE đã xuất hiện trên sàn đấu như: strong style (đấu sức mạnh), blindfold (đấu bịt mắt), 5-way elimination (đấu loại trừ), lucha match (đô vật mặt nạ), football field fight (đấu theo đội).