Đổ xô đi đổi giấy phép lái xe vì 'nghe đồn': Mất thời gian, rước bực mình!

Như Thanh Niên đã thông tin, để ghi nhận tình hình người dân cấp tập đi đổi giấy phép lái xe (GPLX), PV Thanh Niên có mặt tại địa chỉ 111 Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú, TP.HCM), là điểm tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX của Sở GTVT TP.HCM. Tại đây, hàng trăm người chen lấn đứng, ngồi chờ tới lượt. Khu vực chụp hình thẻ, photocopy, khám sức khỏe cũng đông nghẹt người xếp hàng.



Lúc 11 giờ 50, vừa được nhân viên gọi tên lấy số thứ tự để làm thủ tục đổi GPLX hạng A1, chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ Q.Tân Bình) nói: "Tôi đến đây từ lúc 9 giờ để nộp hồ sơ, giờ mới lấy được số thứ tự". Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, cầm số thứ tự 265, chị Hạnh lo lắng: "12 giờ trưa rồi mà bảng thứ tự mới nhảy đến số 114, số thứ tự của tôi là 265 thì chắc tối nay mới xong thủ tục".

Người dân tập trung chờ để được hỗ trợ đăng ký trực tuyến đổi GPLX CÔNG NGUYÊN

Chị Hạnh cho biết GPLX hạng A1 của chị được cấp năm 2006, mấy ngày qua chị nghe thông tin bằng lái mô tô (A1) được cấp trước ngày 1.7.2012 nếu không đổi sang dạng mới sẽ bị CSGT xử phạt. "Tôi nghe vậy nên rủ bạn bè, người thân đi đổi GPLX hạng A1 để khỏi bị phạt", chị nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái - Cục Đường bộ VN, khẳng định không có quy định nào bắt buộc phải đổi GPLX sang thẻ PET. Người dân vẫn sử dụng bình thường các GPLX cũ, ngay cả GPLX bằng giấy được cấp từ năm 1995 tới nay.

"Với các GPLX bằng giấy cũ trước đây, do chưa đủ dữ liệu nên chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID. Người dân không bắt buộc phải đổi GPLX nhưng nếu muốn đồng bộ trên VNeID thì có thể đi đổi GPLX, còn không thì vẫn dùng GPLX giấy bình thường", ông Thống nói.

Nên đọc kỹ thông tin, chứ đừng "nghe nói"

"Cái dở của nhiều người là không chịu đọc báo và nghe đài cho kỹ, chỉ "nghe nói", "nghe đồn"… mà không tìm hiểu kỹ thông tin. Việc đổi GPLX bằng bìa giấy sang vật liệu PET cho những GPLX cấp trước ngày 1.7.2012 chỉ mới là đề xuất của Bộ Công an thôi, làm gì có chuyện xử phạt khi GPLX của nhà nước cấp còn hạn sử dụng", bạn đọc (BĐ) Thảo Nguyên phân tích.

Cùng quan điểm, BĐ N.Phong viết: "Nhiều người không đọc kỹ các thông tin, quy định nên gây hiểu lầm không đáng có, làm hao phí nguồn lực xã hội!".

Trong khi đó, BĐ Robin lưu ý: "Trước cổng các điểm đổi GPLX nên treo bảng thông báo về việc không bị xử phạt vì không đổi GPLX bằng giấy thì người dân sẽ không mất thời gian đi đổi". BĐ Yen Minh nói thêm: "Các điểm đổi GPLX biết rõ nhiều người vì không nắm rõ thông tin nên đi đổi thì nên nhanh nhạy và có trách nhiệm làm thông báo nói rõ vụ việc và đặt ngay cổng ra vào. Chỉ cần đơn giản như vậy là hết "chen chúc" ngay, việc dễ vậy sao không làm?".

Cần đơn giản thủ tục đổi GPLX

Theo Bộ Công an, trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 23.10 tới, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Luật này được sửa đổi, bổ sung từ luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tại luật năm 2008, GPLX được phân thành 11 hạng, trong đó 3 hạng không có thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, tại điều 81 dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ thể hiện: "GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1.7.2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định". Tuy nhiên, những GPLX cấp trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn còn giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên GPLX mà không cần phải đi đổi.

Nhiều ý kiến BĐ cho rằng: Nếu dự luật được thông qua, thì cần tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân làm thủ tục đổi GPLX và nên miễn phí. Nói về việc đổi GPLX như hiện nay, BĐ Gia Hoàng kể: "Chuyển đổi số rồi mà thủ tục còn rườm rà. Bỏ làm cả ngày đợi từ sáng đến chiều, khi đến lượt nghe nói 1 câu: thiếu hình, thiếu giấy khám sức khỏe. Vậy là xong, về luôn, mất cả ngày làm việc".

Trong khi đó, BĐ Lien Anh góp ý: "Chúng ta mở ra dịch vụ công thời số hóa 4.0, nay thì nhìn cảnh này xem. Làm gì cho dân đỡ khổ, đỡ tốn chi phí đi lại, làm hồ sơ cắt giảm giấy tờ... thì nên làm. Phí thay đổi gồm những khoản nào mà đến 135.000 đồng, cần cho dân biết cụ thể". BĐ V.Năng cũng ý kiến: "Chúng ta đầu tư chuyển đổi số, mà việc đổi GPLX rất đơn giản và hoàn toàn có thể làm trực tuyến, vô cùng hiệu quả sao lại đến nông nỗi chen chân xếp hàng kia chứ?".