Đoạn đường dựng cây nêu, treo bóng nháy tạo hình cờ Việt Nam gây 'sốt' dịp tết

Theo clip chia sẻ trên mạng xã hội, hai bên đường được dựng những cây nêu, phía trên có treo chiếc đèn lồng màu đỏ. Quanh cây nêu, người dân treo các dây bóng nháy được sắp xếp khéo kéo, đan xen sắc đỏ, vàng nổi bật tạo thành hình ảnh lá cờ Việt Nam lung linh dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều người cho rằng, cách trang trí này vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống dựng cây nêu vào dịp tết, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Đoạn đường được trang trí không chỉ đẹp mắt mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cảm giác ấm áp, sum vầy.

Clip cây nêu treo bóng nháy tạo hình lá cờ Tổ quốc

Chị Nguyễn Thị Trang (32 tuổi) người đăng tải clip cho biết đoạn đường được ghi lại ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa.

Ở Cẩm Thạch, gia đình chị Trang dựng cây nêu mắc thêm bóng nháy tạo hình lá cờ Việt Nam nên ra đường buổi tối lung linh, ngập tràn không khí tết. Nhiều người thắc mắc cách tạo hình bóng nháy có lá cờ Tổ quốc, chị cho hay dây đèn LED mua sẵn ở cửa hàng hoặc sàn thương mại điện tử.

Dân mạng cho rằng không khí tết ngập tràn với những cây nêu truyền thống được dựng lên ẢNH: NVCC

"Quê mình làm theo phong trào này khoảng mấy năm nay, nhà nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Mọi người chặt cây tre sau đó cuốn đèn quanh cây rồi dựng lên, buộc vào gốc cây cho chắc chắn. Đèn LED cuốn quanh cây nêu có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng, mỗi cây sau khi hoàn thiện khoảng hơn 1 triệu đồng. Người dân thường dựng cây nêu đến hết tháng 1 âm lịch mới hạ xuống", người đăng clip cho hay.

Chị Trang chia sẻ, đi trên đường làng thấy cây nêu và lá cờ Tổ quốc dựng lên, cảm thấy rất vui và tự hào. Nhà nhà cùng nhau dựng cây nêu, chuẩn bị đón tết tạo không khí đoàn kết, ai cũng háo hức mong tết đến thật nhanh.

Ngay từ đầu tháng chạp, người dân trong xóm đã rủ nhau lên kế hoạch dựng cây nêu. Từ trục đường chính đến từng ngõ nhỏ, mọi khâu chuẩn bị đều được bà con chung tay thực hiện.

Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng liên tục "thả tim" và để lại nhiều bình luận sôi nổi, chia sẻ thêm hình ảnh trang trí tết tại nơi mình sinh sống.

Hôm nay ngày 23 tháng chạp, không ít người bày tỏ cảm nhận rõ rệt không khí tết đang lan tỏa, rộn ràng khắp mọi miền.