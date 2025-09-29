Doanh nghiệp 'cầu cứu' vì nhà đã giao hơn 10 năm vẫn chưa có sổ hồng

Theo đó, dù đã chuyển về sinh sống tại chung cư 4S Linh Đông (TP.HCM) từ năm 2014, nhưng đã hơn 10 năm trôi qua, hàng ngàn gia đình tại chung cư vẫn chưa được bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng).

Ông Trịnh Bắc, cư dân tại chung cư này, cho biết do chậm được cấp sổ nên người dân tại đây ai cũng gặp nhiều khó khăn và thiệt hại. Đầu tiên khó khăn trong việc đăng ký tạm trú, tạm vắng và thứ nữa là căn hộ bị mất giá thê thảm.

Cư dân chung cư 4S Linh Đông mong mỏi sổ hồng từng ngày ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chính sự chậm trễ này đã gây ra làn sóng bức xúc trong cư dân ở 4S Linh Đông dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại khắp nơi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (Công ty Thành Trường Lộc) cho biết, dự án đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 100% tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích chung cư thương mại và đã được cấp sổ hồng cho toàn bộ dự án.

Để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà, ngày 27.8.2020 các cơ quan ban ngành đã tổ chức kiểm tra hiện trạng đầu tư xây dựng. Công ty đã thực hiện đo đạc ranh giới thực tế sử dụng, đồng thời xác định các phần diện tích ảnh hưởng theo quy hoạch phát triển chung của địa phương. Đến ngày 12.2.2025, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã chủ trì cuộc họp cùng với các phòng ban để giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Hiện nay, Công ty Thành Trường Lộc vẫn đang chờ đợi sự hướng dẫn tiếp theo từ cơ quan chức năng về hoàn tất thủ tục xin cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, những năm qua doanh nghiệp phải đối mặt với quá nhiều thử thách, thật sự kiệt quệ. Để có thể tiếp tục duy trì hoạt động, công ty đã phải sử dụng tất cả các biện pháp cắt giảm chi phí, cố gắng đợi đến lúc được cấp sổ hồng căn hộ cho dự án với hy vọng hoàn thành trách nhiệm này.

Tuy nhiên, doanh nghiệp quá mệt mỏi và khủng hoảng khi người mua nhà vì chưa được cấp sổ hồng đã chọn công ty làm nơi trút mọi giận dữ. Mặc dù, công ty đã nhiều lần cập nhật giấy tờ chứng minh chính quyền vẫn đang xử lý hồ sơ, nhưng vì chưa nhận được sổ nên các thông tin lan truyền trên mạng xã hội vẫn tiếp tục trầm trọng hơn.

"Không chỉ cư dân, chúng tôi cũng mong sổ hồng từng ngày. Công ty chúng tôi khẩn thiết mong lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường, Tổ công tác 5013 tạo điều kiện có thể sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà để người mua nhà yên tâm sinh sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần cho hơn 5.000 cư dân tại chung cư", ông Nguyễn Quốc Dũng kiến nghị.

Chủ đầu tư cũng mong muốn cơ quan chức năng sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, ngày 26.6.2020, Công ty Thành Trường Lộc đã nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án. Đến tháng 8.2020, Sở đã tổ chức buổi kiểm tra hiện trạng dự án.

Qua kiểm tra nhận thấy, bản đồ hiện trạng vị trí khu đất không thể hiện ranh quy hoạch lộ giới tiếp giáp khu đất cũng như phần diện tích trong và ngoài lộ giới. Sở đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với đơn vị đo đạc bản đồ liên hệ UBND TP.Thủ Đức cũ để xác định ranh lộ giới tiếp giáp khu đất nhưng đến nay chưa nhận được kết quả của chủ đầu tư.

Vì thế, để có cơ sở ban hành văn bản đủ điều kiện cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án, Sở Nông nghiệp - Môi trường đề nghị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với đơn vị đo đạc bản đồ liên hệ chính quyền địa phương xác định ranh lộ giới tiếp giáp khu đất để điều chỉnh bản đồ hiện trạng vị trí khu đất.